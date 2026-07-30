Adama Traoré vuelve a encontrarse en una encrucijada. El extremo de L’Hospitalet se encuentra de nuevo sin equipo después de concluir su breve etapa en el West Ham y afronta un verano decisivo para relanzar su carrera. Pese a su indiscutible capacidad física y su habilidad para desequilibrar, el jugador español está lejos de tener la continuidad que necesita y, a sus 30 años, debe tomar la decisión correcta.

El exjugador del Barça necesita un proyecto en el que recuperar protagonismo, confianza y la sensación de ser importante que sí tuvo en etapas pasadas, como, por ejemplo, en el Wolverhampton de Nuno Espírito Santo. De hecho, fue el técnico portugués quien decidió abrirle las puertas del West Ham esta temporada, después de que tuviera muy poco protagonismo en el Fulham.

No obstante, su participación como jugador 'hammer' ha sido limitada: disputó solo 12 partidos, en los que repartió dos asistencias y acumuló 363 minutos de juego. El West Ham no logró salvarse y descendió a la Championship.

Adama Traoré, jugador del West Ham / Instagram: @adamatrd37

Pese a ello, su hoja de servicios continúa siendo atractiva. Adama posee una amplia experiencia en la Premier League, competición en la que ha desarrollado casi toda su carrera. Tras formarse en La Masia y debutar con el primer equipo del Barcelona, puso rumbo a Inglaterra en 2015.

Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton, Fulham y West Ham han sido las principales estaciones de un recorrido por Inglaterra marcado por su velocidad y potencia. Fue en Molineux donde alcanzó su versión más impactante. Allí se convirtió en un atacante temido, capaz de romper partidos desde la banda y de generar ventajas mediante conducciones imposibles. También mostró su polivalencia, actuando como carrilero en algunos encuentros.

Adama Traoré se estrenó con partidazo frente al Atlético de Madrid / Valentí Enrich

Sin embargo, la irregularidad, las lesiones y la falta de continuidad han impedido que ese nivel se mantuviera. Su regreso al Barça, como cedido en 2022, tampoco terminó de abrirle una etapa estable en el fútbol español, aunque dejó un muy buen recuerdo en Cataluña.

Ahora, libre para negociar, Adama debe elegir bien. Necesita un entrenador que confíe en sus virtudes, un sistema que le permita recibir con espacios y un equipo dispuesto a concederle minutos para recuperar el ritmo. En las últimas semanas, algunos rumores han apuntado a la posibilidad de un regreso a LaLiga, pero, por ahora, no existe un destino confirmado.