Adama Traoré, opción gratis y posible regreso a España

Adama Traoré vuelve a encontrarse sin equipo. El futbolista criado en La Masia regresa a una situación que ya vivió hace apenas tres años. Tras finalizar su contrato con el West Ham, busca un nuevo reto al que sumarse, después de una temporada para olvidar en Inglaterra sin tener excesivos minutos ni protagonismo. A sus 30 años, está dispuesto a seguir en la élite.

Adama ha ido perdiendo protagonismo a lo largo de los meses. Ni en el Fulham encajó como se esperaba ni tampoco en el West Ham, junto a Nuno Espirito Santo, entrenador que había confiado plenamente en él. Es por eso que su situación a día de hoy es delicada, pero ya se ha vinculado al futbolista con varios equipos y la opción de regresar a España es posible.

Adama Traoré, en su etapa en el Barça / AFP

El extremo ha sonado para el Deportivo, que se está reforzando a las mil maravillas en su regreso a la Primera División Española. Sería un destino atractivo para Adama, que conoce a la perfección LaLiga. También había sonado como posible fichaje del Trabzonspor, pero la llegada de Mohamed Salah parece descartar cualquier otra incorporación en la posición del egipcio.

Este último año puede considerarse el peor de su carrera. En el West Ham, su contribución ha sido mínima, con tan solo 12 partidos disputados y una asistencia en 363 minutos de juego. No ha sido el año del español ni de su equipo, que ha descendido esta temporada después de 14 temporadas consecutivas en la Premier League. Un capítulo para olvidar.

El Deportivo ve con buenos ojos la llegada de Adama Traoré, ya que se trata de un perfil que actualmente no tienen en la plantilla. Un jugador con experiencia por la banda, con un físico deslumbrante y mucha potencia en el uno contra uno. Aunque todavía no se ha presentado una oferta, el español podría ser el segundo exblaugrana en llegar a La Coruña este verano.

Pasado blaugrana

El primero de ellos fue Pierre Emerick-Aubameyang. A sus 37 años, el de Gabón tiene mucho fútbol que mostrar en la liga española, como hizo con el Barça en el año 2022. "Es muy importante para mí venir aquí. Fue un sueño jugar en España y un objetivo. Se lo prometí a mis abuelos, que jugaría algún día en España. Volver una segunda vez me encanta, estoy cerca de la familia y tengo un pensamiento en mis abuelos", aseguró.

También Adama Traoré formó parte de las filas del Barça, tanto en la cantera como en el primer equipo. El de Hospitalet de Llobregat regresó a la que fuera su casa en el año 2022, en calidad de cedido por el Wolverhampton, para ayudar al conjunto azulgrana en el último tramo de la temporada. Quizá la próxima temporada pase de ser un compañero a un rival de la plantilla culé.