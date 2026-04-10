Acusan a la FIFA de engañar con los precios de las entradas del Mundial

A dos meses de que ruede el balón en la Copa del Mundo y ya vendidas la mayoría de las entradas para los 104 partidos, la FIFA ha reacomodado la distribución de las localidades y ha agregado una nueva categoría, con nuevos precios, aún más caros.

El movimiento lo realizó sin previo -ni posterior- anuncio, buscando que pasase desapercibido.

Cuando se realizó la primera fase de venta de entradas, el mapa de localidades se encontraba dividido en cuatro categorías, siendo la primera de ellas la más cara y cercana al campo, pero sin ofrecer la posibilidad de seleccionar directamente un asiento.

Al recibir sus entradas y ver que no estarían tan cerca del campo como esperaban, varios aficionados manifestaron su inconformidad con el sistema de la FIFA, que resultó no ser coincidencia.

Bajo una nueva categoría que han llamado "Zona Delantera", los boletos más exclusivos que pensaban presumir algunos de los compradores de la categoría 1 y 2, ahora están a la venta. Eso sí, por un precio que en fase de grupos supera hasta los 3.700 euros, un incremento del 33% respecto a los de la primera categoría.

Publicidad engañosa

Como fue primero reportado por The Athletic (New York Times), aficionados que adquirieron sus entradas durante las primeras fases de venta, esperando obtener el asiento más cercano al campo, ahora se sienten "estafados" por la manera en que la FIFA ha manejado la distribución y venta de localidades.

"Siento que la FIFA intencionalmente nos engañó cuando nos mostraron el mapa de localidades, haciéndonos creer que teníamos posibilidad de sentarnos a pie de campo, cuando en realidad nunca fue una posibilidad", declaró al diario estadounidense un aficionado norteamericano.

Estos nuevos asientos no solo ocupan las primeras filas, sino que han reemplazado secciones que inicialmente estaban destinadas a las primeras dos categorías.

Para el juego Estados Unidos-Paraguay, entradas en la sección C127, Categoría Delantera C1, alcanzan un precio superior a los €3.700; mientras que aquellos en la 123 se venden por €2.500 / Captura de Pantalla

Libres de toda culpa

Aunque la FIFA no ha realizado ningún comentario respecto a este movimiento, las quejas de los aficionados podrían quedar rápidamente en el olvido. No solo porque los nuevos boletos también se han vendido en su mayoría, sino porque la FIFA advirtió que una situación como esta podía pasar.

En los famosos "Términos y Condiciones" que es necesario aceptar para la compra de entradas, los aficionados aceptan (apartado 10.1) que: "los asientos dentro de una categoría también pueden ser asignados junto a asientos de otra categoría" y "cualquier representación visual de las categorías en el sitio web de entradas, como lo son mapas e ilustraciones, son (mostradas) como guía y no reflejan la verdadera distribución".

Del mismo modo, al aceptar la compra de los boletos, también se acepta (10.3) que el servicio proporcionado por la FIFA pueda "cambiar la ubicación del asiento de una entrada en cualquier momento". No solo no hay manera de comprar una entrada sin aceptar estos términos y condiciones, sino que aceptarlos libera a la federación organizadora del torneo de todas las quejas o demandas que pueda recibir.

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibe el premio de la Paz de FIFA de manos de Giovanni Infantino durante el sorteo de la Copa del Mundo 2026. / EFE

En cuenta regresiva

No son las primeras quejas que manifiestan los aficionados sobre la venta de entradas ni sus precios, y tampoco serán las últimas. Entre estas nuevas categorías y los precios exorbitantes que se encuentran en la reventa -- oficial o no -- , la FIFA sigue sacando el máximo del boletaje para el torneo.

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Aunque la mayoría de ellas se han vendido, se espera que nuevas localidades continúen liberándose con el paso de los días, abriendo la puerta también a nuevas sorpresas y escándalos.