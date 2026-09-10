Acusan a Eto'o de la desaparición de 500.000 euros y a la FIFA por su silencio

Samuel Eto'o vuelve a colocarse en el centro de la polémica tras un nuevo caso en el que se ve salpicado, esta vez por la supuesta malversación de medio millón de euros tras un amistoso de la selección de Camerún.

Según informa el medio inglés 'The Sun', exdirigentes de la Federación Camerunesa de Fútbol (Fecafoot) le exigen explicaciones por un pago realizado por Rusia a su cuenta personal tras la disputa de un encuentro entre ambos equipos en Moscú hace tres años, en 2023.

Las facturas y los contratos a los que tuvo acceso dicho medio reflejan dos pagos de 455.056 y 112.514 euros ingresados en la cuenta personal del presidente de la Federación de Camerún, ubicada en un banco de Qatar, el Qatar National Bank de Doha.

La polémica radica en que exfuncionarios de la Fecafoot, con el exmiembro del comité ejecutivo Guibai Gatama a la cabeza, afirman desconocer dónde acabaron esos fondos, puesto que en ningún momento fueron transferidos desde la cuenta de Eto'o a ninguna cuenta oficial de la federación y ni siquiera se registraron en sus cuentas anuales.

El caso, que cobró una nueva dimensión con la información publicada este jueves, viene de lejos. De hecho, los exfuncionarios aseguran haber sido apartados de sus funciones durante el mandato de Samuel Eto'o tras haber presentado una queja ante el Comité de Ética de la FIFA hace más de un año, por el momento sin respuesta por parte de la organización en un silencio que en Camerún consideran sospechoso.

Con todo ese contexto, sale a relucir la buena relación existente entre Samuel Eto'o y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Cabe recordar que el exjugador del FC Barcelona fue uno de los presidentes que ofreció públicamente su apoyo a la FIFA en su intención de privatizar la Copa del Mundo y ampliarla a 64 participantes, todo con el objetivo de ganar apoyos para ser reelegido como presidente de la FIFA.

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En Camerún consideran ahora que la máxima organización del fútbol mundial le estaría devolviendo el favor a Eto'o.