Acuerdo histórico del Arsenal para ponerse a la altura del Barça

El Arsenal blinda uno de los patrocinios más emblemáticos del fútbol europeo. El club londinense y Emirates han ampliado su alianza hasta 2033, prolongando así una relación iniciada en 2006 y que se ha convertido en el patrocinio frontal de camiseta más longevo de la Premier League. La camiseta de los Gunners, de este modo, se asociará a la aerolínea en una vinculación que superará los 25 años y que reportará unos ingresos que les ayudarán a luchar por todo.

En su camino para revalidar el título de la Premier League bajo las órdenes de Arteta y competir para conseguir su ansiada primera Champions League, el Arsenal seguirá contando con el respaldo financiero de uno de los acuerdos más lucrativos de la historia del deporte rey.

Aunque el club no ha revelado oficialmente las condiciones económicas, SportsPro sitúa el nuevo acuerdo en una cifra cerca de los 70 millones de libras por temporada, alrededor de 81,7 millones de euros al cambio. Una cantidad que eleva al Arsenal a la élite comercial del fútbol europeo.

LONDON (United Kingdom), 26/11/2025.- The Emirates Stadium ahead of the Arsenal v Bayern Munich UEFA Champions League phase soccer match in London, Britain, 26 November 2025. (Liga de Campeones, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN / ANDY RAIN / EFE

'Naming Rights' y comparativa con el FC Barcelona

El contrato va, además, mucho más allá del logo en la camiseta. Emirates mantendrá su presencia en las equipaciones de los equipos masculino, femenino y de la cantera, en la ropa de entrenamiento y seguirá dando nombre al Emirates Stadium. Es precisamente este paquete de derechos el que obliga a matizar las comparaciones con otros gigantes europeos. El Madrid está muy por encima al recibir 100 millones sin incluir el 'naming right' del Santiago Bernabéu.

En el caso del FC Barcelona y su acuerdo con Spotify, que también incluye los 'Naming Rights' del Camp Nou, el ingreso sigue quedando por debajo del del club blanco, aunque ligeramente por encima del Arsenal, ya que a partir de este año, abonaría unos 85 millones de euros por temporada al club azulgrana, una cifra que lo consolidaría entre los clubes con mejores acuerdos comerciales del fútbol europeo.

El nuevo Spotify Camp Nou tiene cada vez mejor pinta / Sport

De esos 75 millones, 65 corresponderían al patrocinio de las camisetas de juego y 10 a las de entrenamiento. 10 más los pagaría por el 'naming right' del templo azulgrana mientras este está en obras, con un incremento de otros 10 al año cuando el estadio llegue al 90% de ocupación, como ya explicamos en SPORT su día.

El Real Madrid sigue marcando el techo

Tomando como referencia los principales contratos actualmente reportados, el Real Madrid continúa liderando el mercado. Su reciente renovación con Emirates hasta 2031 está valorada en alrededor de 100 millones de euros anuales, según SportsPro.

El ranking de grandes patrocinios queda así:

1. Real Madrid – Emirates: 100 M€ (2031)2. FC Barcelona – Spotify: 85 M€ (2030 en camiseta con los 'naming rights' del Camp Nou hasta 2034)*3. Arsenal – Emirates: 81,7 M€* (2033)4. Manchester United – Snapdragon: 75 M€ (2029)5. PSG – Qatar Airways: hasta 70 M€ (2028)6. Bayern Múnich – Deutsche Telekom: 65 M€ (2032)

La renovación confirma el extraordinario crecimiento comercial de los ‘Gunners'. El Arsenal ya fue el séptimo club con mayores ingresos del mundo, con 821,7 millones de euros en la temporada 2024/25, según la Deloitte Football Money League 2026 y este nuevo contrato con Emirates no hace nada más que ratificar su continuo crecimiento dentro del panorama futbolístico europeo. Mejora sobre el terreno de juego y también fuera.

Emirates y el Arsenal amplían su patrocinio histórico hasta 2033 tras ganar la Premier League / EMIRATES

Grandes fichajes

Este músculo económico también se está demostrando en el mercado de fichajes. En esta ventana, el Arsenal tanteó a Vinicius llegándole a ofrecer uno de los mayores contratos de la Premier League. Finalmente, el brasileño amplió su vinculación con el Real Madrid hasta 2032, pero los de Arteta demostraron que tienen el dinero suficiente como para acometer un traspaso de estas características.

El que está muy cerca de anunciarse es el fichaje de Bruno Guimaraes procedente del Newcastle, por el que pagarán una cifra cercana a las 75 millones de libras (unos 87 millones de euros), lo que lo convertiría en el segundo traspaso más caro de su historia tras el de Declan Rice. Además, también han incorporado a Christos Tzolis por una cantidad cercana a los 40 millones.