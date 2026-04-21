Acuchillan a Alamara Djabi, jugador del Midtjylland, y despierta del coma tras dos operaciones

Alamara Djabi, futbolista del FC Midtjylland, sufrió el pasado domingo una agresión con arma blanca en la que resultó gravemente herido. A pesar de la gravedad del ataque, el joven jugador se encuentra actualmente en estado estable tras haber sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas.

“Alamara Djabi resultó gravemente herido en una agresión con arma blanca y ahora se encuentra en estado estable tras dos operaciones. Ha despertado del coma inducido y se encuentra bien, dadas las circunstancias”, explicó la entidad.

En el mismo comunicado, el Midtjylland añadió que mantiene una comunicación constante y una estrecha colaboración con las autoridades competentes, además de mostrar su total apoyo tanto al jugador como a su familia: “El FC Midtjylland mantiene un estrecho diálogo y colaboración con las autoridades y apoya a él y a su familia".

Según explican las autoridades, la Policía de Midt- y Vestjylland busca a Moussa Habib Jensen, sospechoso de estar detrás del apuñalamiento ocurrido en Herning la noche del domingo. Se le describe como un hombre de 20 años, de 192 cm de altura, de constitución robusta, piel clara, con cabello oscuro y corto y barba completa oscura.

Noticias relacionadas

Alamara Djabi apenas ha contado esta temporada para el primer equipo del FC Midtjylland, aunque sí ha tenido presencia en la dinámica del conjunto y en convocatorias de competición europea. El joven futbolista ha participado en la fase previa de clasificación de la UEFA Europa League y ha formado parte de la convocatoria en varios encuentros importantes, entre ellos los partidos ante la AS Roma, el Celtic FC, el KRC Genk y el GNK Dinamo Zagreb.