El actor Cristo Fernández, Dani Rojas en Ted Lasso, a prueba en un club profesional

Un actor de método es como se podría definir Cristo Fernández, quien después de protagonizar como futbolista en la serie Ted Lasso, ha dado un salto en su carrera y entrenó con el Chicago Fire de la MLS.

Después de que circularan imágenes en redes sociales, en las que se veía al actor mexicano entrenando, el propio equipo estadounidense confirmó los rumores, aclarando la imagen alrededor de la noticia al señalar que el mexicano pasó "un tiempo a prueba" con el Chicago Fire II, equipo filial que juega en el equivalente a la tercera división de Estados Unidos.

Desafortunadamente para el actor que da vida a Dani Rojas en la aclamada serie producida por Apple TV, el Chicago Fire compartió que no logró quedarse en el equipo, "pero definitivamente dejó una buena impresión al anotar dos goles en un (partido) de exhibición en la pretemporada".

De vuelta a las canchas

Aunque pudiera parecer que está dando un cambio a su carrera, en realidad es todo lo contrario. Antes de ser actor, Cristo Fernández fue jugador de fútbol, formándose en las filas de los Tecos de la UAG en su natal Guadalajara (México), pero una lesión de rodilla lo obligó a cambiar de carrera.

Adentrándose en el mundo de la actuación con roles pequeños, su carrera realmente despegó con la serie Ted Lasso, en la que su personaje (Dani Rojas) se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia por su optimismo y siempre recordar que "football is life" -- "el fútbol es vida".

"Siempre había extrañado el fútbol, mi primer amor. Es un sueño hecho realidad estar aquí y estoy agradecido por la oportunidad. Estoy dando mi máximo, creo que aún puedo jugar profesionalmente, así que veremos a dónde nos lleva", compartió Cristo Fernández sobre su participación en los entrenamientos con el club.

Bajo las luces de Hollywood

Además de su éxito en Ted Lasso, el actor mexicano ha participado también en grandes películas como Spiderman: No Way Home, Venom: Last Dance y Sonic 3. Un éxito del cual se declara sorprendido, pues también declaró que "jamás se hubiera imaginado que el fútbol le abriría las puertas" en el mundo del cine y la actuación.