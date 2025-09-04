Acierto total con Luis Díaz

Luis Díaz no ha tenido precisamente un verano tranquilo. Todo empezó con unas explosivas declaraciones del delantero colombiano dejando entrever que era el momento para cambiar de aires. "Estamos ahí, en temas de negociaciones, vamos a ver qué se puede dar, para nosotros y para el club. Tratar de hacer lo mejor y tomar la mejor decisión", apuntó con una clara intención de dejar el Liverpool en esta ventana de transferencias.

Sin embargo, su deseo no fue nada sencillo de cumplir. Pese a la voluntad del atacante colombiano, el club 'red' se convirtió en duro hueso de roer en las negociaciones para dar luz verde a su salida. No tenían ninguna intención de regalar a un jugador de este nivel, y su plan de resistir a la espera de una propuesta de alto valor funcionó a las mil maravillas.

Kane y Luis Díaz, sociedad letal ante el Leipzig / @FCBayern

El interés del FC Barcelona desapareció a medida que se encarecía la operación, y ahí entró el Bayern de Múnich. La entidad bávara necesitaba con urgencia firmar a un nuevo jugador para su zona ofensiva, sobre todo tras la negativa de Leroy Sané a renovar. Y no tuvo ninguna duda en tirar la casa por la ventana para hacerse con los servicios de Luis Díaz...

Tras semanas de duras negociaciones, Liverpool y Bayern llegaron a un acuerdo para el traspaso del colombiano por una cantidad cercana a los 70 millones de euros y un salario de 14 'kilos' brutos para Luis Díaz. Cifras elevadas que pocos equipos del fútbol europeo son capaces de asumir en estos momentos. Pero, aunque es pronto, todo apunta a que esta inversión ha merecido la pena.

Desde su llegada, Luis Díaz se ha convertido en una pieza fija en el esquema de Vincent Kompany. Pegado a la banda izquierda, el delantero colombiano ya ha dejado múltiples muestras de su desequilibrio y su 'veneno' en los metros finales. Tiene regate, desborde, y también gol. Por el momento, el internacional con Colombia ya ha sido capaz de perforar la portería contraria en dos ocasiones, además de repartir otras dos asistencias.

Centrado ahora en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial, Luis Díaz ya está demostrando en el Bayern de Múnich que 70 millones de euros era una buena inversión por su traspaso. Dicen que lo barato sale caro, y, a veces, lo caro sale barato. Y el rendimiento del atacante colombiano es toda una muestra de ello...