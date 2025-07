"Achraf o Vitinha merecen 20 veces más el Balón de Oro que Dembélé"

La decepción fue total en las filas del PSG en la final del Mundial de Clubes. El equipo parisino llegaba como claro favorito después de conquistar un triplete histórico (Copa de Francia, Ligue 1 y Champions League), pero se marchó frustrado de Estados Unidos. Los de Luis Enrique, que habían completado partidos de alto nivel con goleadas contra el Atlético de Madrid o Real Madrid, no estuvieron a la altura en el partido decisivo por el título contra el Chelsea de Enzo Maresca.

Los parisinos fueron superados por el planteamiento de los 'blues'. Desde el principio, el Chelsea impuso su propio ritmo y sentenciaron el partido ya en la primera mitad con el doblete de Cole Palmer y el tanto de Joao Pedro. Nada salía en un PSG desesperado y desquiciado sobre el terreno de juego. Y tampoco aparecieron sus hombres más importantes.

El caso más claro fue el de Ousmane Dembélé. El delantero francés llegaba ya recuperado de las molestias que le hicieron perderse los primeros partidos del Mundial de Clubes, sin embargo, pasó totalmente desapercibido. Pero no fue únicamente el 'Mosquito', sino que otras figuras como Kvaratskhelia, Désiré Doué o Bradley Barcola tampoco pudieron destacar.

Evidentemente, este mal partido no empaña para nada la excelente campaña que ha completado Dembélé. El atacante francés ha liderado la ofensiva del Paris Saint-Germain durante todo el curso y ha sido uno de los grandes responsables de la triple conquista parisina. 'MVP' de la Champions y de la Ligue 1, el 'Mosquito' ha rendido a un nivel excepcional. No es casualidad que sea uno de los favoritos a llevarse el Balón de Oro.

Dembélé no consiguió superar a la defensa del Chelsea / Pamela Smith

Todavía queda para la gala de este prestigioso galardón, que se celebra el lunes 22 de septiembre en el emblemático Théâtre du Châtelet de París, pero el nombre de bailes ya está al orden del día. Lamine Yamal, Raphinha, Vitinha, Fabián, Mbappé, Dembélé... son muchos los candidatos, aunque tan solo uno se llevará el premio individual más importante del mundo del fútbol.

Hay opiniones de todo tipo, y más después del Mundial de Clubes. En ese sentido, Santi Cañizares, ex portero del Valencia y Real Madrid, sorprendió con sus favoritos para llevarse el Balón de Oro de este año. "Achraf merece 20 veces más, o Vitinha, el Balón de Oro antes que Dembélé. Yo es que estoy harto de que se lo den a los delanteros, de vez en cuando habrá que dárselo a un lateral que haga una temporada como a Achraf o a un centrocampista como Vitinha. No pasa absolutamente nada, no desmerece para nada el premio", dijo en la transmisión de 'Tiempo de Juego' de la Cadena Cope.