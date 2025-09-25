Achraf: "Sé de lo que me han acusado... han ensuciado mi dignidad"

Achraf Hakimi, sexto clasificado en el Balón de Oro, rompió su silencio en una entrevista con 'Clique', reconocido programa de 'Canal+', que se emitirá este jueves. El lateral derecho del París Saint-Germain está siendo investigado por una presunta violación. En agosto, la fiscalía pidió que el caso avanzara a juicio, decisión que ahora debe confirmar un juzgado de instrucción, que podría contemplar hasta 15 años de cárcel si aprecia pruebas suficientes para procesarlo.

“Para mí es de lo más fuerte que me ha pasado. Y la verdad es que es el daño más fuerte que he sufrido. Creo que para mí fue algo bastante duro y sigue siendo duro, porque cuando siguen diciendo mentira tras mentira, duele. Duele para mi familia, para mis hijos, que son pequeños y no saben lo que es Internet o leer, sé que en algún momento de su vida van a leer las cosas y para mí, que vean que han escrito algo de su padre y encima es mentira no es plato de buen gusto y la verdad que no se lo deseo añade”, confiesa el canterano del Real Madrid, que insiste en que el hecho más falso que se dijo sobre él fue "la violación de la chica".

"Sé que no he hecho nada"

Explica que se enteró de dicha denuncia a través de su abogada: "Sabíamos que podía pasar eso. Estamos tranquilos. Yo sé de lo que me han acusado. Es mentira. Sé la persona que soy. Sé que no he hecho nada. Y nunca lo haría", añade. "Pedí hablar con la policía, con ellos, para explicar mi versión. Siempre cuando me han necesitado para cualquier cosa... Es más, ellos tienen mi ADN. Cualquier cosa que necesitaran estaba a disposición, no como la persona que acusa, que no ha facilitado las cosas. Gracias al trabajo de la policía hemos podido encontrar bastantes buenas cosas. La verdad es que estoy tranquilo. Sé que estoy en buenas manos de mi abogada. La justicia está haciendo su trabajo y espero que la verdad salga pronto”, detalla.

Achraf ante Vinicius, en el Mundial de Clubes / Agencias

Preguntado sobre las conversaciones que mantuvo con la denunciante, una joven que estuvo en su casa una noche del pasado mes de febrero de 2023, y que acudió a la comisaria para presentar la denuncia, agrega que "no tenía ni idea" y que "la justicia hizo un gran trabajo en encontrar este tipo de mensajes". "Cuando yo leí esos mensajes, para mí fue un shock fuerte. Para mí fue duro leer ese tipo de mensajes. Estas cosas nos ayudará a sacar la verdad", asevera.

“Estamos expuestos a un montón de cosas, estamos expuestos a un tipo de cosas como que las chicas se nos acercan. Chantajes... Yo creo que en el mundo del fútbol hay mucha gente que se aprovecha de nosotros", opina. Asimismo, considera que "la prensa habla sobre cosas que no sabe" y que, de esta forma, "han ensuciado mi dignidad".