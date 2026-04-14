Achraf Hakimi está "tranquilo" por las acusaciones de violación: "Son falsas"

El PSG afronta este martes la vuelta de los cuartos de final de la Champions League en Anfield ante el Liverpool con una ventaja de 2 goles en el luminoso. Uno de los protagonistas de este choque es el lateral del París Saint-Germain, Achraf Hakimi.

El marroquí fue el foco de las noticias hace algunas semanas tras ser imputado por un supuesto caso de violación en París. En la previa del partido, Achraf habló por primera vez tras este suceso y afirmó estar "tranquilo".

"Sé que esta acusación es falsa. Me siento tranquilo y estoy concentrado en lo que viene. Lo dejo en manos de mis abogados y de la justicia", respondió ante la prensa.

En el plano deportivo, el futbolista afirmó que nota un cambio en la "confianza" del equipo respecto al año pasado, cuando el conjunto de luis Enrique levantó el trofeo de la 'Orejona': "Eso nos da motivación y confianza para saber gestionar estos partidos".

“En este tipo de competiciones no hay favoritos. Ya vimos que incluso con una gran diferencia de goles se puede hacer una remontada. El estado del vestuario es positivo y con mucha confianza", afirmó Hakimi, que también destacó el ambiente que le espera a los suyos en Anfield: "Sabemos los aficionados que tiene el Liverpool. Nosotros también tendremos aficionados desplazados. Lo del año pasado nos dio confianza. Debemos estar bien concentrados en cada detalle”.

“No creo que tengamos tanta superioridad, pero lo más importante es divertirnos en el campo. Es bonito celebrar títulos. Y esperamos celebrar más este año. Estamos vivos en diferentes competiciones. Queremos seguir disfrutando”, añadía sobre el favoritismo y el posible miedo de los rivales.

Sobre su entrenador, Luis Enrique, Achraf afirmó que su llegada "ha cambiado muchas carreras" en los jugadores del PSG. "Antes de su llegada yo jugaba pegado a la banda y Luis Enrique nos ha permitido otra manera de ser lateral, jugando más por dentro. Creo que ha cambiado nuestra vida y es muy bueno tener a un entrenador con esta idea de juego. Estoy muy contento de mi rendimiento y también de Nuno Mendes, que ayudan al equipo a aumentar su nivel”, dijo.

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Finalmente, a nivel personal, Achraf aseguró que ya se encuentra "al 100%, y en cada partido estoy aumentando mi nivel para ayudar al equipo. Antes no era fácil porque me lesioné. Quería volver lo antes posible para disputar la Copa de África. Es una lesión muy difícil para mí en el tobillo. Ahora me siento bien".