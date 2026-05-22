Achraf Hakimi pide archivar su caso por violación con una carta de Mbappé

El defensa marroquí del PSG Achraf Hakimi acudió este viernes al tribunal de Versalles, a las afueras de París, para solicitar el sobreseimiento de la acusación de violación que pesa contra él desde 2023, para lo que aportó una carta firmada por Kylian Mbappé en favor de la defensa del que era su compañero de equipo.

El ahora jugador del Real Madrid precisa en esa misiva su testimonio inicial, que sirvió a la instructora para ordenar en febrero pasado el envío de Hakimi ante un tribunal para que sea juzgado por violación, delito por el que está acusado por una joven.

A ocho días de la final de la Liga de Campeones que el PSG disputará contra el Arsenal, en la que Hakimi apunta a titular pese a que sale de una lesión, el marroquí acudió al tribunal ante el que ha apelado la decisión de enviarle a juicio.

La decisión sobre ese recurso será anunciada el 19 de junio, cuando Hakimi se encuentre con Marruecos en pleno Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Al término de la audiencia, la abogada del defensa, Fanny Colin, confirmó que han presentado nuevos elementos para pedir el sobreseimiento.

Fuentes próximas al caso indicaron que, en particular, se trata de la carta de Mbappé, en la que matiza el testimonio que dio ante los investigadores el 14 de abril de 2023.

Entonces, el delantero, amigo personal de Hakimi, aseguró que el marroquí le había confesado que había besado a la joven y que le había tocado "partes íntimas", sin haber sentido en ningún momento rechazo de su parte.

Esas palabras figuran en el auto de envío a juicio del jugador como un elemento más, ya que la magistrada instructora consideró que confirmaban el testimonio de la denunciante y negaban el de Hakimi.

En su escrito, Mbappé matiza que se refería a "partes íntimas", y no "sus partes íntimas", sin precisar si se trataba de órganos sexuales.

Un matiz que no ha convencido a la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, que duda de que una persona pueda utilizar la expresión "partes íntimas" sin que tenga un trasfondo sexual.

En declaraciones a la prensa, la letrada se sorprendió del matiz aportado por Mbappé y recordó que en su interrogatorio hace tres años expresó "espontáneamente" que Hakimi le había dicho que había acariciado sus "partes íntimas".

Pardo criticó, además, la benevolencia con la que está siendo tratado Hakimi, en contraste con la dureza empleada con representantes del mundo del espectáculo, como sucede ahora en Francia con el cantante y actor Patrick Bruel, al que están pidiendo que anule todos sus conciertos tras haber sido acusado de violación.

"Los jugadores de fútbol gozan de cierta inmunidad. Es un mundo esencialmente masculino y la lucha contra la violencia sexual todavía no ha comenzado. Pero lo hará", dijo la abogada, que recordó que tres magistrados han considerado que hay elementos para que Hakimi se siente en el banquillo de los acusados.

La denunciante acudió el 25 de febrero de 2023 a Boulogne-Billancourt, a las afueras de París, al domicilio de Hakimi, con quien mantenía contacto por medio de las redes sociales desde hacía más de un mes.

Según su denuncia, el futbolista la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en la vagina, a pesar de su resistencia.

La chica, entonces de 24 años, señaló que consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla.

Hakimi ha negado desde el principio cualquier acto de penetración, admitiendo únicamente abrazos mutuos e intercambios de besos consentidos.

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El jugador consideró "injusta" la decisión de enviarle a juicio mientras que el club no ha emprendido ninguna medida en su contra amparándose en la presunción de inocencia.