Achraf Hakimi se enfrenta a 15 años de prisión por sus cargos de violación: así será su defensa

La figura de Achraf Hakimi vuelve a situarse en el centro del foco mediático tras confirmarse en Francia que será juzgado por los cargos de presunta violación que investiga la fiscalía de Nanterre, un procedimiento judicial que el internacional marroquí ha negado desde el primer momento y que continúa su curso bajo supervisión judicial.

Los hechos ocurrieron, presuntamente, en febrero de 2023 en el domicilio del futbolista en París, en la región de Val-de-Marne. La presunta víctima de 24 años manifestó en su denuncia en comisaría que Hakimi le realizó tocamientos no consentidos y después consumó el delito sexual. El tribunal de Hauts-de-Seine había solicitado un juicio por violación contra el jugador a principios de julio de 2025, y este martes formalizó enviar a juicio al futbolista marroquí, según confirmó su abogada a 'AFP'.

Según apuntan varias fuentes judiciales en el país galo, el jugador podría enfrentarse a una pena de hasta 15 años de prisión si es declarado culpable de los cargos que se le imputan.

Su abogada, Fanny Colin, afirmó que apelará la decisión del juez y, en un comunicado que también compartió su defendido, apuntó hacia dónde iría la defensa de Hakimi: "Se ordenó un juicio basándose en una acusación basada únicamente en la palabra de una mujer que obstruyó todas las investigaciones, se negó a todos los exámenes médicos y pruebas de ADN, se negó a utilizar su teléfono móvil y se negó a nombrar a un testigo clave".

"Una mujer cuyas dos evaluaciones psicológicas sucesivas revelaron una falta de lucidez sobre los hechos que dice denunciar, además de la ausencia de cualquier síntoma postraumático", añade Colin. "Todo esto mientras intentaba ocultar a las autoridades judiciales varios mensajes intercambiados con un amigo con la intención de 'desnudar' al Sr. Hakimi".

“Esperamos este juicio con determinación y combatividad para que se haga justicia”, concluyó la letrada en su escrito.

Por su parte, Achraf defendió su inocencia mediante un comunicado en su cuenta de 'X': "Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque yo la niegue y todo demuestre que es falsa. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente".

A pocas horas del partido de su equipo ante el AS Monaco en Champions League, el entrenador del PSG, Luis Enrique, se limitó a afirmar que el caso "está en manos de la justicia".

La versión de la demandante

En la parte demandante, Rachel-Flore Pardo, representante de la supuesta víctima, declaró a AP que su clienta, "tras tres años de batalla judicial", recibió con "alivio" la orden de enviar el caso a juicio ante el Tribunal Penal Departamental, y añadió que “es totalmente coherente con las pruebas del expediente y las peticiones del fiscal”.

En su declaración, Pardo afirmó que si bien el sistema judicial ha sido ejemplar en este caso, “la gestión más amplia de este asunto sirve como recordatorio de una cosa: aún existen entornos donde el movimiento #MeToo aún no ha trascendido la barrera del sonido, principalmente el mundo del fútbol profesional masculino”.