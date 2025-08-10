La sobrada de Achraf y el Balón de Oro: "Si lo gano, sería merecido..."

Achraf Hakimi afronta el inicio de la temporada con confianza plena y sin miedo a soñar. El lateral marroquí, uno de los pilares del PSG campeón de Europa, no esconde su ilusión por estar en la carrera por el Balón de Oro.

En una entrevista con Canal Plus Francia, el exjugador del Real Madrid defendió que un defensa también puede ganarlo. "Cuando me ponen en el debate por el Balón de Oro, es un sueño. Si tengo opciones de ganar, creo que lo merecería también", asegura.

El internacional subraya el peso de sus cifras: "La temporada que he hecho es histórica y no hay muchos jugadores que hayan marcado en cuartos, semifinales y final jugando de defensa. La gente cree que soy atacante, pero soy defensa, en una línea de cuatro, y es más complicado. Las estadísticas que he hecho este año no son de un defensa normal y cuando uno de atrás logra eso, creo que lo merece más que un delantero".

Champions

Hakimi también habló de la ambición del PSG por repetir título en la Champions League. "No creo que seamos favoritos por ser los actuales campeones. Somos fuertes, pero sé que hay muchos equipos que han fichado a grandes jugadores. Vamos a mantenernos concentrados, seguir nuestro camino y queremos ganar dos veces seguidas", explica.

Sus contendientes en la Champions

En su lista de rivales, no faltan nombres grandes: "El Madrid, el Barcelona, el Liverpool, que ha fichado mucho, el Manchester City. Pero nosotros estamos preparados". Y no olvida el último precedente ante el conjunto blanco, al que eliminaron en el pasado Mundial de Clubes: "La última vez que nos enfrentamos a ellos, estábamos mejor preparados, mejor colectivamente, mejor físicamente. Y lo demostramos en el campo".

Sobre Kylian Mbappé, su excompañero y amigo, reconoce: "Kylian estaba un poco decepcionado, no hablamos mucho de ello, solo hicimos algunas bromas durante las vacaciones".