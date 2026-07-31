Acercamiento de Infantino a Marruecos en la carrera por la final del Mundial 2030

La conquista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá por parte de la selección española parecía acercar de forma definitiva la final de la Copa del Mundo de 2030 a España. El hecho de llegar como vigente campeona, su condición de principal impulsora de la candidatura conjunta y la solidez de sus infraestructuras parecían inclinar la balanza a su favor. No obstante, Marruecos no se da por vencido y sigue presionando para albergar la gran cita que centrará todas las miradas dentro de cuatro años.

En plena crisis migratoria en Ceuta y en medio de la polémica que rodea a Gianni Infantino por su iniciativa para privatizar el Mundial, el presidente del organismo acudió este jueves a la 'Fiesta del Trono' organizada por el rey Mohammed VI. El dirigente suizo fue el único invitado sin rango diplomático que saludó personalmente al monarca marroquí durante los actos del 27º aniversario de su coronación, celebrados en Tetuán. Las imágenes del encuentro, que se difundieron rápidamente por las redes sociales, mostraron a ambos conversando durante cerca de treinta segundos.

La presencia de Infantino en un acto de semejante relevancia institucional puede interpretarse como un nuevo gesto del reino alauí en la pugna por albergar la final del Mundial 2030, que organizará junto a España y Portugal. Además, llega en un momento especialmente delicado para el presidente de la FIFA, cuya imagen se ha visto todavía más deteriorada tras el boicot anunciado por la UEFA. Marruecos vuelve así a escenificar públicamente su cercanía con Infantino, confirmando la excelente relación que mantienen ambas partes. A ello se suma la alianza estratégica del país africano con Estados Unidos y con su presidente, Donald Trump, de quien el dirigente de la FIFA ha presumido en varias ocasiones de mantener una relación de amistad.

Además, tal y como desveló 'The Objective', la Real Federación de Fútbol de Marruecos presume de tener atada una mayoría de los votos del Consejo de la FIFA para que Casablanca sea la sede de la final. El país del norte de África está construyendo el Estadio Hassan II, que está previsto que pueda acoger a 115.000 espectadores, por lo que sería el recinto con la mayor capacidad de la candidatura.

El Estadio Hassan II de Marruecos / Arquitectura Viva

Confianza en la RFEF

Mientras tanto, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) mantiene dos candidaturas sobre la mesa: el Santiago Bernabéu, cuya capacidad se queda por debajo de los 80.000 espectadores que exige la FIFA para una final mundialista, y el Spotify Camp Nou, aún en obras pero proyectado para albergar cerca de 105.000 aficionados.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, fue tajante durante la Copa del Mundo al respecto de esta cuestión, defendiendo que España llevará el 55% del peso organizativo del torneo: “No se entendería que España no fuera la sede de la final del Mundial. No puede haber ninguna duda de que España debe albergarla, porque este Mundial nace en España, entre España y Portugal, y Marruecos se incorpora después. España tiene capacidad organizativa de sobra para hacer un gran Mundial. Probablemente el del centenario y el mejor de la historia", dijo en la 'Cadena SER'. Este optimismo se acrecentó tras conseguir la segunda estrella ante Argentina: "Si alguna le quedaba, creo que le ha quedado contestado este fin de semana", defendió en la 'COPE'.