¿Se acerca la retirada de Busquets?

Sergio Busquets ha dejado en el aire su futuro con el Inter Miami este martes. El canterano azulgrana, que termina contrato con el equipo de Florida al terminar la presente temporada, ha reconocido que no sabe nada sobre su futuro, pero que cada vez está más cerca de la retirada.

El centrocampista ha sido el protagonista en la víspera del partido de semifinales de la Leagues Cup que enfrentará mañana el Inter Miami contra el Orlando City. A pesar de seguir rindiendo a un altísimo nivel tras abandonar Europa, el jugador se sinceró sobre el tiempo que le queda como futbolista: "Estoy mucho más cerca de acabar mi carrera que de seguirla", confesó.

La retirada, más cerca

Todo eso llegó después de que el canterano azulgrana reconociese que no tiene pensado volver a ninguna de las grandes ligas en los momentos finales de su carrera. De hecho, Busquets incluso abrió la puerta a que estos sean sus últimos meses como futbolista a la espera de terminar su contrato con el Inter Miami al finalizar esta temporada: "No hay nada oficial ni en la renovación ni en una supuesta retirada", se sinceró el centrocampista. "Cuando salí del Barcelona ya sabia que no volvería a España ni a Europa. Yo también tengo una edad".

Busquets volverá a ser clave para las opciones de Inter Miami de pasar a la final de la Leagues Cup. El partido de semifinales contra el Orlando City será el tercer capítulo de la rivalidad entre ambos equipos del estado de Florida en lo que va de temporada; en los dos anteriores, los de Orlando endosaron dos abultadas derrotas, a sus vecinos del sur. El jugador reconoció las dificultades que ha tenido el Inter Miami para hacerles frente, aunque aseguró que el hecho de jugar en casa les beneficiaba.

"Creo que está al 50 %. Es verdad que jugamos en casa, eso es un plus, y es verdad que ellos nos han ganado los dos últimos partidos", valoró Busquets. Las claves para el centrocampista serán "no dar tantas facilidades" al Orlando y también ser "un equipo mucho más sólido", capaz de aguantar el ritmo vertical que impondrá su rival.

El principal quebradero de cabeza para el Inter Miami de cara al partido es la presencia o no de Lionel Messi sobre el terreno de juego. El astro argentino se lesionó el pasado 2 de agosto contra el Necaxa y desde entonces se ha perdido cuatro partidos. Messi no viajó a Washington el pasado fin de semana por precaución, y hoy completó el entrenamiento con el grupo, tras lo que el entrenador asistente de Inter Miami, Javier Morales, transmitió que tomarán mañana la decisión sobre la convocatoria del argentino.