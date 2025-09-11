La Academia del Inter Miami, primera en el mundo en portar el logo de Leo Messi
La temporada 2025/26 marcará un hito sin precedentes: los equipos de la Academia del Inter Miami lucirán en su camiseta el Promise Kit con el logo oficial de Leo Messi, convirtiéndose en la primera cantera del planeta en llevar la marca del mejor jugador de la historia
SPORT.es
En 2024/25, la Academia ya había dado un salto al vestir el Promise Kit en rosa, el mismo color que identifica al Primer Equipo y que consolidó su papel como base del club. Ahora, con la incorporación del logo de Messi, la indumentaria adquiere un nuevo significado: recordar a cada joven futbolista la excelencia a la que aspira.
El uniforme Inter Miami x Messi Promise Kit no es solo una camiseta. Es un manifiesto de ambición, un puente entre los sueños de las nuevas generaciones y la grandeza del ídolo argentino.
Un club cool, único y global
Inter Miami ha revolucionado la estética del fútbol con un estilo vanguardista, reconocible y moderno, conectado con la cultura diversa y vibrante de Miami. El rosa, convertido en seña de identidad, ha roto con los códigos tradicionales del deporte y ha posicionado al club como referente visual en todo el mundo.
Las camisetas de la franquicia son hoy piezas de moda. En 2025, las de Leo Messi y Luis Suárez lideran el Top 25 de ventas de la MLS, acompañadas por Sergio Busquets (#16) y Benjamín Cremaschi (#23).
Fútbol, moda y lifestyle
El Inter ha elevado el estándar estético de la MLS con terceras camisetas innovadoras y colaboraciones rompedoras. Entre ellas, la unión con BAPE y su camuflaje rosa, la retro “Archive” inspirada en el Miami ochentero o la nueva “Riptide”, que mezcla tonos Miami Blue, rosa y blanco.
Más que un equipo, Inter Miami se ha convertido en un fenómeno cultural, un punto de encuentro entre deporte, moda y entretenimiento.
Influencias pop y conexión con celebridades
El Chase Stadium es ya un hotspot global donde se dan cita celebridades de todo tipo: LeBron James, Kim Kardashian, Serena Williams, Ronaldinho, Tom Brady, Will Smith, Bizarrap o Camila Cabello. Una relación que refuerza al club como marca cultural y global.
Crecimiento acelerado y proyección internacional
Desde su debut en 2020, Inter Miami ha pasado de colista a levantar títulos como la Leagues Cup 2023 y la Supporters’ Shield 2024. En apenas cinco años ya es la segunda franquicia más valiosa de la MLS, con ingresos que crecieron un 263% (de 55 millones en 2022 a 200 millones en 2024) y abonos agotados antes del inicio de cada temporada.
El Mundial de Clubes 2025 también quedó para la historia: fue el primer club de la MLS en derrotar a un equipo europeo, imponiéndose 2-1 al Oporto.
Compromiso con el talento joven y la comunidad
El Inter impulsa el desarrollo del fútbol base con iniciativas como la Dreams Cup, que reúne a más de 16.000 jugadores en 1.800 partidos de 11 categorías distintas, repartidos en 50 campos de 15 sedes.
Además, a través de la Inter Miami CF Foundation, apoya a jóvenes en comunidades desfavorecidas con proyectos de fútbol y educación. En colaboración con UNICEF, desarrolla un programa de tres años para mejorar la educación en Argentina, El Salvador, Haití, Honduras y México.
