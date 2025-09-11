La Academia del Inter Miami, primera en el mundo en portar el logo de Leo Messi

En 2024/25, la Academia ya había dado un salto al vestir el Promise Kit en rosa, el mismo color que identifica al Primer Equipo y que consolidó su papel como base del club. Ahora, con la incorporación del logo de Messi, la indumentaria adquiere un nuevo significado: recordar a cada joven futbolista la excelencia a la que aspira.

El uniforme Inter Miami x Messi Promise Kit no es solo una camiseta. Es un manifiesto de ambición, un puente entre los sueños de las nuevas generaciones y la grandeza del ídolo argentino.

Un club cool, único y global

Inter Miami ha revolucionado la estética del fútbol con un estilo vanguardista, reconocible y moderno, conectado con la cultura diversa y vibrante de Miami. El rosa, convertido en seña de identidad, ha roto con los códigos tradicionales del deporte y ha posicionado al club como referente visual en todo el mundo.

Las camisetas de la franquicia son hoy piezas de moda. En 2025, las de Leo Messi y Luis Suárez lideran el Top 25 de ventas de la MLS, acompañadas por Sergio Busquets (#16) y Benjamín Cremaschi (#23).

Fútbol, moda y lifestyle

El Inter ha elevado el estándar estético de la MLS con terceras camisetas innovadoras y colaboraciones rompedoras. Entre ellas, la unión con BAPE y su camuflaje rosa, la retro “Archive” inspirada en el Miami ochentero o la nueva “Riptide”, que mezcla tonos Miami Blue, rosa y blanco.

Más que un equipo, Inter Miami se ha convertido en un fenómeno cultural, un punto de encuentro entre deporte, moda y entretenimiento.

Leo, con miembros de la Academia / Instagram

Influencias pop y conexión con celebridades

El Chase Stadium es ya un hotspot global donde se dan cita celebridades de todo tipo: LeBron James, Kim Kardashian, Serena Williams, Ronaldinho, Tom Brady, Will Smith, Bizarrap o Camila Cabello. Una relación que refuerza al club como marca cultural y global.

Crecimiento acelerado y proyección internacional

Desde su debut en 2020, Inter Miami ha pasado de colista a levantar títulos como la Leagues Cup 2023 y la Supporters’ Shield 2024. En apenas cinco años ya es la segunda franquicia más valiosa de la MLS, con ingresos que crecieron un 263% (de 55 millones en 2022 a 200 millones en 2024) y abonos agotados antes del inicio de cada temporada.

El Mundial de Clubes 2025 también quedó para la historia: fue el primer club de la MLS en derrotar a un equipo europeo, imponiéndose 2-1 al Oporto.

Compromiso con el talento joven y la comunidad

El Inter impulsa el desarrollo del fútbol base con iniciativas como la Dreams Cup, que reúne a más de 16.000 jugadores en 1.800 partidos de 11 categorías distintas, repartidos en 50 campos de 15 sedes.

Además, a través de la Inter Miami CF Foundation, apoya a jóvenes en comunidades desfavorecidas con proyectos de fútbol y educación. En colaboración con UNICEF, desarrolla un programa de tres años para mejorar la educación en Argentina, El Salvador, Haití, Honduras y México.