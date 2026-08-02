¿Se ha acabado la carrera de Jadon Sancho a los 26 años?

Hace apenas unos años, Jadon Sancho estaba considerado uno de los mayores talentos del fútbol europeo. Para los más optimistas, debía ser incluso candidato a ganar un Balón de Oro durante su carrera. Hoy, su situación es radicalmente distinta. Según informó el medio británico The Sun, el extremo inglés se está entrenando en las instalaciones del Flixton FC, un club que compite en la décima categoría del fútbol inglés, mientras intenta encontrar un nuevo destino. Por el momento, la citada fuente destaca que ningún equipo está explorando la posibilidad de ficharlo a coste cero.

Es complicado saber qué puede pasar por la cabeza del futbolista londinense. A sus 26 años, ha caído completamente en el olvido mientras se ejercita en unas instalaciones totalmente amateurs para no perder la forma. En el verano de 2021, el Manchester United pagaba 85 millones de euros al Borussia Dortmund para traerlo de vuelta a Inglaterra. Hoy, según Transfermarkt, su valor de mercado es de 18 millones. Una cifra realmente generosa, teniendo en cuenta que no le aparecen oportunidades para continuar con su carrera. No obstante, para entender su realidad hay que echar la vista atrás.

Jadon Sancho durante un partido con el Borussia Dortmund / Archivo

Su historia comenzó lejos de Old Trafford. Después de formarse en las academias del Watford y del Manchester City, Sancho decidió abandonar Inglaterra con solo 17 años. No veía un camino claro hacia el primer equipo de Pep Guardiola y aceptó la propuesta del Borussia Dortmund.

No fue un traspaso cualquiera. En el Signal Iduna Park destinaron más de 20 millones de euros a su fichaje, y aquella decisión cambió su carrera. En Alemania encontró minutos, confianza y libertad para desarrollar su fútbol. Sancho se convirtió en un extremo desequilibrante, creativo y decisivo. Marcaba, asistía y encaraba sin miedo, compartiendo plantilla con futbolistas como Erling Haaland y Jude Bellingham.

Jadon Sancho: El niño maravilla que quiere ser como Messi y Cristiano / PERFORM

Su talento estaba al nivel del noruego y del inglés. En cuatro temporadas con el Dortmund firmó 50 goles y 64 asistencias en 137 partidos, unos números que lo situaron entre los jóvenes más prometedores del planeta. Todo se torció cuando decidió volver a Inglaterra.

El United pagó por él 85 millones de euros

Era 2021 cuando el Manchester United buscaba reforzar su ataque y convirtió a Sancho en uno de sus grandes objetivos. Sin embargo, el Sancho de Dortmund nunca apareció de manera constante en Old Trafford. Mostró algunos destellos de calidad, pero no se adaptó al ritmo ni a la presión de la Premier League. Los cambios de entrenador y la inestabilidad deportiva del club tampoco ayudaron, y su rendimiento estuvo muy lejos de justificar la enorme inversión realizada.

Jadon Sancho, nuevo atacante del Manchester United / Manchester United

El punto de ruptura definitivo llegó en septiembre de 2023. Erik ten Hag explicó públicamente que había dejado al jugador fuera de una convocatoria por su rendimiento en los entrenamientos, deslizando que su compromiso no era el adecuado. Sancho respondió en las redes sociales y aseguró que estaba siendo utilizado como “chivo expiatorio”.

La relación estaba completamente rota. El extremo inglés fue apartado del primer equipo y pasó varios meses sin competir. En enero de 2024 regresó cedido al Borussia Dortmund, el lugar donde había vivido sus mejores años.

El espejismo en Dortmund

La vuelta parecía el escenario perfecto para recuperar su nivel. Ya lo dicen, como en casa, en ningún sitio. Sancho no alcanzó las cifras de su primera etapa, pero sí volvió a sentirse primero futbolista y después importante. Ayudó al conjunto borusser a alcanzar la final de la Champions League con una actuación brillante ante el PSG en la ida de las semifinales, que terminó 1-0.

Jadon Sancho brilló en la ida de las semifinales de Champions contra el PSG / EFE

Saltó al césped con ganas de comerse el mundo y, en apenas 35 minutos, ya había completado siete regates, el récord de las eliminatorias de aquella edición del torneo. Terminó el partido con 12 regates completados, más que todos los que ejecutó el conjunto de Luis Enrique en total, que se quedó en 11.

Habían pasado dieciséis años desde una actuación de esa magnitud en unas semifinales de la Champions League. El protagonista había sido Lionel Andrés Messi, en 2008, precisamente contra el Manchester United. El argentino completó 16 regates. Sancho se quedó a cuatro del mejor de todos los tiempos y se convirtió en el jugador inglés con más regates completados con éxito en un partido de Champions desde que Opta recoge estos datos, en la temporada 2003-04.

Sin embargo, aquel intento de resurrección no tuvo continuidad. El Dortmund no pudo cerrar su fichaje definitivo debido a las altas exigencias del Manchester United, que quería recuperar parte de su inversión, y Sancho volvió a quedar atrapado en la incertidumbre.

Aparecieron nuevas oportunidades en Inglaterra, primero en el Chelsea y después en el Aston Villa, pero ninguna terminó de devolverlo a su mejor versión. Ni por asomo. Este verano finalizó su contrato con el Manchester United.

Jadon Sancho, en su cesión en el Aston Villa / EFE

Ahora, su preparación en las instalaciones del Flixton FC representa un amargo capítulo de una caída tan rápida como inesperada. Sancho no jugará en la décima categoría inglesa, ni mucho menos, y seguramente encontrará algún lugar donde alargar su carrera. Sin embargo, aunque su edad todavía le permite volver a la élite, parece difícil que pueda cumplir siquiera una mínima parte de las expectativas que despertó su talento.

¿Se ha acabado la carrera de Jadon Sancho? Todavía no. Pero su siguiente oportunidad podría ser también la última.