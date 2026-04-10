¡Oficial! Se escapa la opción Schlotterbeck

El futuro de Nico Schlotterbeck llevaba meses siendo uno de los grandes focos del mercado en Europa. El central alemán, pieza clave del Borussia Dortmund, había despertado el interés de varios gigantes del continente gracias a su rendimiento y su proyección. Entre los clubes que seguían de cerca su situación destacaban FC Barcelona y Real Madrid, ambos atentos a reforzar su línea defensiva con un perfil dominante y con buena salida de balón.

La posibilidad de que el internacional alemán cambiara de aires este verano o en 2025 había ido ganando fuerza, especialmente por la cercanía del final de su contrato y por su crecimiento como uno de los centrales más completos de la Bundesliga.

SPORT.es

Schlotterbeck, de 26 años, viene firmando una temporada de altísimo nivel. Su liderazgo en la zaga, su contundencia en el uno contra uno y su capacidad para iniciar juego desde atrás lo han convertido en un futbolista diferencial dentro del sistema del conjunto alemán. Además, ha mejorado en aspectos clave como la concentración y la toma de decisiones, consolidándose como uno de los centrales más fiables del campeonato.

A todo ello se suma su impacto en partidos de máxima exigencia, donde ha demostrado personalidad y jerarquía, cualidades que explican el interés de clubes de primer nivel. Su perfil encaja especialmente en equipos que buscan centrales modernos, capaces de defender en campo abierto y participar activamente en la construcción.

Julian Brandt y Nico Schlotterbeck, en un partido del Borussia Dortmund / EFE

Decisión tomada

Pero el desenlace ya es definitivo. Nico Schlotterbeck continuará en el Borussia Dortmund. El defensa ha alcanzado un acuerdo total para ampliar su contrato hasta 2031, poniendo fin a las especulaciones sobre su futuro inmediato.

El nuevo contrato incluirá una cláusula de rescisión, un detalle clave que podría marcar su futuro a medio plazo si los grandes clubes vuelven a la carga. Con esta renovación, el Dortmund se asegura la continuidad de uno de sus pilares defensivos y envía un mensaje claro al mercado al conseguir retener talento sigue siendo una prioridad en su proyecto deportivo.

Noticias relacionadas

"La renovación del contrato de Nico Schlotterbeck es de suma importancia. Es un jugador muy valioso para nosotros, tanto por su calidad humana como por su persona. Y Nico, a su vez, sabe perfectamente lo que tiene en nuestro club. Es muy apreciado y percibe que estamos construyendo algo grande aquí. Por eso, estamos muy contentos de haber podido extender su contrato, que expiraba el próximo año, con tanta antelación", declaró el director general del Borussia Dortmund, Carsten Cramer, satisfecho con el acuerdo.