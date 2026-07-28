Se acaba el culebrón del banquillo de Italia: Roberto Mancini vuelve a la selección

La federación italiana ha vivido en los últimos cinco días los momentos más intensos que ha tenido en años. La selección llevaba sin entrenador fijo varios meses tras la dimisión de Gattuso al no conseguir la clasificación para el Mundial. Después de sondear distintos nombres, el viernes por la mañana se conocía que el favorito para hacerse con el puesto, Pep Guardiola, rechazaba la propuesta.

La federación no quiso esperar más para tener seleccionador y por la tarde se filtró que el elegido era Pirlo y que el acuerdo ya estaba cerrado. No obstante, durante el fin de semana diversos políticos del país revelaron que el exfutbolista tenía un acuerdo con una casa de apuestas rusa.

Pirlo se justificó diciendo que se trataba únicamente de un acuerdo comercial y deportivo, pero finalmente la federación terminó rompiendo el acuerdo de forma definitiva este lunes. Esto tuvo consecuencias en la directiva, pues Maldini, director técnico, decidió dimitir de su cargo.

Después de todo este caos, Italia pone punto final al culebrón del seleccionador: Roberto Mancini abre su segunda etapa en el banquillo de Italia. La primera fue entre 2018 y 2023, una que tuvo luces y sombras: su selección estuvo invicta durante 37 partidos consecutivos y fue capaz de ganar la Eurocopa en 2021, pero no consiguió clasificarse para el Mundial al año siguiente. Finalmente, decidió dimitir en agosto de 2023.

Desde entonces, poco se ha sabido de Mancini: justo tras abandonar Italia, aceptó ser seleccionador de Arabia Saudí, donde no le fue especialmente bien: de 18 partidos, ganó siete, perdió seis y empató cinco. Su última etapa como entrenador fue en la pasada temporada 25-26 con el Al-Sadd qatarí, al que cogió en noviembre y con el que ha ganado la liga. Aun así, Mancini decidió no seguir y ahora será el nuevo seleccionador de Italia.

La federación también ha anunciado la llegada de Claudio Ranieri, entrenador que ha pasado por el Atlético de Madrid, Valencia o Leicester City, entre otros, para ser el sustituto de Maldini como nuevo director técnico.

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La selección italiana tiene el importante reto de volver a disputar un Mundial, algo que no hace desde 2014, pero antes tiene por delante la Eurocopa de 2028, en la que buscará dar una buena imagen, algo que no sucede desde que Mancini abandonó el puesto.