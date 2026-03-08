En Directo
SERIE A
AC MIlan - Inter, en directo: sigue el derbi de la Serie A, en vivo hoy
El Derby della Madonnina se juega este domingo en el estadio de San Siro
David Raurell
Sigue en directo el Derby della Madonnina entre AC Milan e Inter de Milán en el estadio de San Siro de la jornada 28 de la Serie A
MIN 35
¡Gooool del Milan!
¡Llega el primer gol del partido!
Pervis Estupiñán adelanta al Milan con un potente disparo directo a la escuadra izquierda de la portería de Sommer.
Los rossoneri golpean primero y se adelantan en el macador
AC MILAN 1-0 INTER
MIN 34
¡Paró Maignan!
El guardameta del Milan evita el 0-1 de Mkhitaryan, que se plantó mano a mano ante el francés.
Es la ocasión más clara del encuentro hasta el momento
MIN 30
Llegamos a la media hora de partido sin cambios en el marcador (0-0).
Inter y Milan están protagonizando un encuentro igualado pero sin demasiadas oportunidades.
MIN 25
Espectador de lujo en San Siro
¡Atención! Sergio Ramos está presente en la grada del estadio presenciando en directo este AC Milan-Inter.
Recuerden que el central español se encuentra sin equipo y mantiene una gran relación de amistad con Luka Modric.
MIN 21
Federico Di Marco lanza una falta que se marcha muy desviada.
Aunque no ha estado acertado, Chivu sabe que el carrilero italiano es una de las armas ofensivas más peligrosas que tienen los interistas.
MIN 19
Se recupera Tomori y podrá continuar en el partido. ¡Gran notícia para el cuadro de Max Allegri!
MIN 17
Fikayo Tomori se duele sobre el terreno de juego, situación que obliga la entrada de los médicos del Milan para atender al central
MIN 15
Vean el tifo que ha desplegado la afición 'rossoneri' justo antes del inicio del partido bajo la frase "Bienvenidos al infierno":
MIN 10
Primeros diez minutos sin ocasiones claras en el Derby de Milán. Varias imprecisiones en ambos equipos; la última ha sido protagonizada por Nicolo Barella.
MIN 6
Recuerden que AC Milan e Inter se cruzaron hace pocos años en las semifinales de la UEFA Champions League.
Fue en la temporada 2022-23, cuando el Inter accedió a la gran final tras vencer 0-2 (ida) y 1-0 (vuelta).
- Athletic Club - Barça, en directo: Alineaciones, horario y dónde ver el partido de Liga
- Ferrero y su aviso a Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Mbappé y Ester Expósito, cazados en París: las imágenes que hacen arder al madridismo
- La continuidad de Dro, en peligro
- Los planes del Barça con Gavi
- Athletic - Barça: un once para mantener el equilibrio de las rotaciones
- Flick confirmó el motivo de la sustitución de Marc Bernal
- La rutina de entreno de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno (54 años): 'Hago bicicleta de montaña, pesas y salgo a correr