Abel Ferreira sigue haciendo historia en Brasil

El portugués Abel Ferreira continúa ampliando su legado en el banquillo del Palmeiras. El técnico luso se ha convertido en el entrenador con más títulos en la historia del club brasileño tras conquistar su undécimo trofeo, un nuevo Campeonato Paulista, logrado después de imponerse al Grêmio Novorizontino en la final.

Con este éxito, Ferreira supera la marca histórica de diez títulos que ostentaba el legendario técnico Oswaldo Brandão, estableciendo así un nuevo récord en el palmarés del “Verdão”. El entrenador portugués, que llegó al club paulista en 2020, sigue consolidándose como una de las figuras más influyentes de la historia reciente de la entidad.

El triunfo en el torneo regional también refuerza su huella en el fútbol paulista. Ferreira alcanza su cuarto título del Campeonato Paulista, lo que le convierte en el técnico extranjero más exitoso en la historia de la competición. Además, iguala al brasileño Vanderlei Luxemburgo como el entrenador con más campeonatos paulistas conquistados en el siglo XXI.

Cinco años en el cargo

Más allá de los títulos, la continuidad de Ferreira al frente del Palmeiras también resulta significativa en el contexto del fútbol brasileño, conocido por la corta duración de los ciclos de sus entrenadores. Con más de cinco años en el cargo, el portugués ya figura como el quinto técnico con mayor longevidad en el banquillo de un mismo club en toda la historia del fútbol del país.

Desde su llegada, el técnico ha construido una de las etapas más exitosas del Palmeiras. Bajo su dirección, el club ha levantado once trofeos: cuatro Campeonatos Paulistas, dos títulos del Campeonato Brasileiro Série A, una Copa do Brasil, una Supercopa do Brasil, dos Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.

Un palmarés que confirma la dimensión del ciclo liderado por Abel Ferreira y que le sitúa definitivamente en lo más alto de la historia del Palmeiras. Con cada nuevo título, el entrenador portugués no solo amplía su legado, sino que refuerza una era dorada para uno de los clubes más grandes del fútbol brasileño.