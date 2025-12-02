Abel Braga, entrenador del Internacional de Porto Alegre, la lía con un comentario homófobo: "Parecemos maricas"

Abel Braga fue presentado el pasado fin de semana como nuevo entrenador del Internacional de Porto Alegre, tras la destitución del argentino Ramón Díaz. El equipo está en puestos de descenso a falta de dos jornadas, una situación parecida al Santos de Neymar, y su contratación se percibe como el último recurso para intentar salvar la categoría.

Lo que debía ser una presentación rutinaria terminó convirtiéndose en un escándalo por unas declaraciones de Braga sobre el color de la indumentaria del equipo: "No quiero que mi equipo se entrene con camisetas del maldito color rosa, parecen maricas".

Las palabras se viralizaron rápidamente en redes sociales, desatando una ola de críticas y acusaciones de homofobia. Ante el revuelo, el técnico publicó una historia en Instagram pidiendo disculpas:

"Colorados y coloradas. Antes que nada, admito que dije una frase equivocada sobre el color rosa durante mi presentación. Antes de que esto vaya a más, muestro mis disculpas. Los colores no definen el género. Lo que define es el carácter. Internacional necesita tranquilidad y trabajo duro. ¡Vamos Inter!".

Un precedente parecido

No es la primera vez que un entrenador de Internacional se ve envuelto en una polémica de este tipo. Hace apenas un mes, su antecesor, Ramón Díaz, también fue criticado por un comentario sexista tras el empate ante Bahía: "El fútbol es para hombres, no es para 'meninas'".

En aquella ocasión, fue el propio club quien tuvo que pedir perdón con un comunicado: "En la rueda de prensa de hoy, el entrenador Ramón Díaz hizo una comparación desafortunada al comentar un lance del juego. Reconoce que se expresó de forma inadecuada y pide disculpas por lo ocurrido, destacando que este episodio sirve como aprendizaje y refuerza la importancia de evolucionar siempre".