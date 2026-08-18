Abdellah Ouazane, el jugador que el Real Madrid descartó tras el reconocimiento médico y ahora brilla con el Ajax

El Ajax de Míchel Sánchez y Marc-André ter Stegen empató este fin de semana a dos goles en la segunda jornada de la Eredivisie ante el SC Heerenveen en el Johan Cruyff Arena. El mejor jugador del conjunto de Ámsterdam fue Abdellah Ouazane, un marroquí de 17 años que estuvo muy cerca la temporada pasada de jugar en LaLiga.

De hecho, tras estar en el radar de FC Barcelona o PSG, entre otros, durante meses, el Real Madrid se llevó el gato al agua en verano de 2025 y le firmó como una de las futuras promesas del fútbol mundial a sus 16 años. Todo parecía cerrado, el principio de acuerdo estaba apalabrado y el jugador viajó a Madrid para formalizar su contrato con la entidad merengue. En la casa blanca se frotaban las manos y todo eran elogios para el talento marroquí. Llegaba como MVP de la Copa África sub17 pocos meses atrás, y el club blanco le había ofrecido seguir unos meses en el juvenil con oportunidades en el Castilla. También acordaron el fichaje de su hermano Zakaria para el Real Madrid C.

Pero se deshizo su contratatción en apenas unas horas después de que el Madrid indicara que el jugador, sorprendentemente, no había pasado la revisión médica. Atendiendo a la confidencialidad de los exámenes, el club se limitó a señalar que existía un problema que no hacía viable el fichaje.

Desde el entorno del jugador se señaló que Ouazane presentó informes médicos ajenos al club que señalaban estar en perfecto estado para la práctica profesional del mundo del fútbol. Pese a eso, y de manera insólita, Abdellah no fichó por el Madrid y pocos días más tarde se informaba desde Países Bajos que el Ajax le había reincorporado a su disciplina. En Ámsterdam sí se le declaró apto para la práctica deportiva tras las revisiones médicas pertinentes del club y firmó por tres temporadas (lo máximo que permite la normativa por su edad en ese momento).

"Precisamente saqué fuerza de eso. Volver al Ajax era mi mejor opción. Estoy superfeliz y quiero volver a demostrar por qué la gente me considera un talento. Quiero convertirme en un verdadero hombre en el deporte", dijo el joven jugador a 'De Telegraaf' esta pretemporada sobre lo sucedido en Madrid. "Estoy superfeliz. Creo que me lo he ganado con mis cualidades sobre el campo. Vuelve a hablarse de mí y del Ajax, y menos de eso. Y a partir de ahí ir trabajando hacia el fútbol de mayores. Todo llega a su tiempo, así me han educado en casa".

La temporada pasada, Ouazane la pasó alejado del foco, jugando con el filial y con el juvenil en la UEFA Youth League. En total, sumó seis goles y nueve asistencias en 29 partidos, pero este verano Míchel le dio la oportunidad con el primer equipo.

Noticias relacionadas

Desde el banquillo, ya sumó una asistencia en la fase previa de la Conference League ante el Vojvodina serbio, pero volvió a llamar a la puerta del mundo por sus actuaciones en la liga. Ante el SC Heerenveen marcó este domingo el segundo tanto 'ajaceid' con un gran disparo desde la frontal del área que hizo recordar por qué los grandes clubes le querían.