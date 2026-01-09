Abde y Brahim guian a Marruecos a semifinales

Marruecos cumplió con el guion y sacó billete a las semifinales de la Copa de África tras imponerse a un Camerún (0-2) que no presentó en ningún momento opciones de poder doblegar a la anfitriona. Con solvencia y cierta permisividad arbitral, el combinado de Walid Regragui superó por primera vez los cuartos de final desde 2004 y presentó credenciales al título.

Camerún - Marruecos (09-01-2026) Copa de África CMR 0 2 MAR Alineaciones Camerún Epassy; Che, Kotto, Tolo; Tchamadeu (Ebimbe, 24' (N'Koudou, 58')), Avom, Baleba (Onana, 77'), Namaso (Magri, 77'), Nagida; Mbeumo, Kofane (Etta Eyong, 77'). Marruecos Bono; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Khannouss (Amrabat, 68'), El Aynaoui, Saibari (Targhalline, 86'); Brahim Díaz (Igamane 90'), El Kaabi 8En-Nesyri, 67'), Abde (Rahimi, 86').

En el otro partido de cuartos de la jornada, Senegal superó a Mali con un solitario gol de Iliman Ndiaye en la primera parte tras un error del portero Diarra. El guardameta se convirtió después en protagonista manteniendo las opciones de su equipo que tuvo que jugar con diez tras la expulsión de Bissouma en el 49' por doble amarilla.

Marruecos ejerció su papel de anfitriona y con un estadio abarrotado apoyando a los suyos arrancó el encuentro dominando. Tras unos primeros minutos de reconocimiento, los de Regragui no tardaron en hacerse con el timón y el juego prácticamente se centró en el área camerunesa. Los minutos transcurrían y aunque Marruecos se iba creciendo ante una Camerún hundida, no generaba ocasiones claras pese a contar con varias ocasiones a balón parado.

De una de ellas llegó precisamente el gol. Hakimi sirvió un córner que peinó El Kaabi y empujó al fondo de la red Brahim Díaz metiendo el cuerpo en el momento oportuno, bien situado en el segundo palo. Se convertía así el del Real Madrid en el primer jugador de la historia que marca en los primeros cinco partidos de la copa África. Era tan solo el tercer lanzamiento entre los tres palos de los anfitriones en 26 minutos.

Tímida reacción

El paso por vestuarios hizo efecto en los Leones Indomables de Samuel Eto'o, que mostraron ya en los primero minutos mucho más que en los 45 anteriores. Un movimiento que se tradujo en un duelo duro, trabado, con muchas interrupciones. Marruecos se iba acomodando mientras los cameruneses daban algún paso adelante, aunque insuficiente para crear peligro.

La reacción duró lo que tardó Marruecos en volver a ponerse el mono de trabajo. Con Abde y Brahim liderando la ofensiva volvió a ser la del inicio del partido. Así, de nuevo a balón parado y tras un error de la defensa camerunesa llegó el segundo. Una falta servida por Abde al segundo palo, la controló a la perfección Saibari para hacer subir el segundo. Una diana ya definitiva que dio el pase a Marruecos a las semifinales.