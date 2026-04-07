Aaron Ramsey, el futbolista 'maldito', anuncia su retirada a los 35 años: los famosos que murieron tras un gol suyo

Una de las "maldiciones" más grandes en la historia del fútbol oficialmente ha llegado su fin con el retiro de Aaron Ramsey, cuyos goles solían coincidir con el fallecimiento de celebridades de todo el mundo, quienes finalmente pueden respirar tranquilos.

Además de la "maldición" que cargaban sus goles, es recordado por sus días como mediocampista del Arsenal (2008-2019) y la Selección de Gales, con la cual disputó las Eurocopas de 2016 y 2020.

A nivel de clubes conquistó la FA Cup (2014, 2015 & 2017) y el Community Shield (14/15, 15/16 & 17/18) con el Arsenal; así como la Serie A (19/20); Copa y Supercopa Italia (20/21) con la Juventus y una Copa de Escocia (21/22) con el Rangers FC.

A lo largo de su carrera (2006-2026) también formó parte del Cardiff, Nottingham Forest, y el OGC Nice antes de cerrarla en el fútbol mexicano, con Pumas. Su paso por el balompié azteca fue breve, llegando en verano de 2025 y solicitando la terminación de su contrato en octubre del mismo año para atender asuntos personales.

La Maldición

Sin lugar a dudas el motivo por el cual escaló su fama. Ramsey anotó 80 goles en su carrera profesional a nivel de clubes y 21 más con la Selección de Gales, pero varios de ellos coincidieron con la inesperada muerte de celebridades de todo tipo, algunas sucediendo en cuestión de horas y otros en el lapso de un par de días.

Aunque no fue algo escrito en piedra ni comprobado en laboratorio, fue una serie de suficientes coincidencias para hacer preguntar a los aficionados , "¿quién será el siguiente?", cada vez que anotaba; y a los famosos responder, "espero no ser yo".

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Entre los nombres más conocidos se encuentran Steve Jobs, la cantante Whitney Houston o el actor Paul Walker. Esta es la lista completa de las supuestas 'víctimas' de los goles de Ramsey: