FÚTBOL INTERNACIONAL
Aaron Ramsey, el futbolista 'maldito', anuncia su retirada a los 35 años: los famosos que murieron tras un gol suyo
El futbolista galés pone fin a su carrera y a una de las maldiciones más macabras del fútbol
Una de las "maldiciones" más grandes en la historia del fútbol oficialmente ha llegado su fin con el retiro de Aaron Ramsey, cuyos goles solían coincidir con el fallecimiento de celebridades de todo el mundo, quienes finalmente pueden respirar tranquilos.
Además de la "maldición" que cargaban sus goles, es recordado por sus días como mediocampista del Arsenal (2008-2019) y la Selección de Gales, con la cual disputó las Eurocopas de 2016 y 2020.
A nivel de clubes conquistó la FA Cup (2014, 2015 & 2017) y el Community Shield (14/15, 15/16 & 17/18) con el Arsenal; así como la Serie A (19/20); Copa y Supercopa Italia (20/21) con la Juventus y una Copa de Escocia (21/22) con el Rangers FC.
A lo largo de su carrera (2006-2026) también formó parte del Cardiff, Nottingham Forest, y el OGC Nice antes de cerrarla en el fútbol mexicano, con Pumas. Su paso por el balompié azteca fue breve, llegando en verano de 2025 y solicitando la terminación de su contrato en octubre del mismo año para atender asuntos personales.
La Maldición
Sin lugar a dudas el motivo por el cual escaló su fama. Ramsey anotó 80 goles en su carrera profesional a nivel de clubes y 21 más con la Selección de Gales, pero varios de ellos coincidieron con la inesperada muerte de celebridades de todo tipo, algunas sucediendo en cuestión de horas y otros en el lapso de un par de días.
Aunque no fue algo escrito en piedra ni comprobado en laboratorio, fue una serie de suficientes coincidencias para hacer preguntar a los aficionados , "¿quién será el siguiente?", cada vez que anotaba; y a los famosos responder, "espero no ser yo".
Entre los nombres más conocidos se encuentran Steve Jobs, la cantante Whitney Houston o el actor Paul Walker. Esta es la lista completa de las supuestas 'víctimas' de los goles de Ramsey:
Los famosos que murieron tras un gol de Ramsey
- Ted Kennedy (25 de agosto de 2009)
- Andreas Monte (16 de octubre de 2009)
- Osama Bin Laden (2 de mayo de 2011)
- Steve Jobs (5 de octubre de 2011)
- Muammar Gaddafi (20 de octubre de 2011)
- Whitney Houston (11 de febrero de 2012)
- Ray Williams (22 de marzo de 2013)
- Ken Norton (18 de septiembre de 2013)
- Paul Walker (30 de noviembre de 2013)
- Rubin Carter (20 de abril de 2014)
- Robin Williams (11 de agosto de 2014)
- David Bowie (10 de enero de 2016)
- Alan Rickman (14 de enero de 2016)
- Nancy Reagan (6 de marzo de 2016)
- Nicky Hayden (22 de mayo de 2017)
- Gregg Allman (27 de mayo de 2017)
- Bruce Forsyth (18 de agosto de 2017)
- Stephen Hawking (14 de marzo de 2018)
- Eric Bristow (5 de abril de 2018)
- Burt Reynolds (6 de septiembre de 2018)
- Keith Flint y Luke Perry (4 de marzo de 2019)
- Kenneth Kaunda (17 de junio de 2021)
- June Brown (4 de abril de 2022)
- Olivia Newton-John (8 de agosto de 2022)
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