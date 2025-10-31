Aaron Ramsey se desvincula de Pumas y abandona México tras la desaparición de su mascota Halo

Aaron Ramsey está viviendo un calvario en México. El futbolista galés y actual jugador del Pumas de la UNAM ha decidido rescindir su contrato con el club mexicano y abandonar el país antes del final de la temporada, afectado profundamente por la desaparición de su perra Halo, con quien compartía más de una década de vida familiar.

Halo, una perrita de raza beaglemuy querida por el jugador y su esposa Colleen, desapareció hace varias semanas en Guanajuato, cerca de San Miguel de Allende, mientras estaba al cuidado de un albergue canino local. Aunque portaba un collar con GPS, el dispositivo dejó de emitir señal poco después de su desaparición, complicando notablemente la búsqueda. Desde entonces, la familia Ramsey ha emprendido una intensa campaña para dar con su paradero, difundiendo mensajes en redes sociales y solicitando la colaboración de autoridades, vecinos y organizaciones de rescate animal.

Desesperado por obtener alguna pista, Ramsey ofreció recompensas de hasta 20.000 dólares y organizó una búsqueda masiva en la zona con voluntarios, drones y equipos especializados en rastreo. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no ha habido resultados positivos. En sus publicaciones más recientes, el galés ha compartido mensajes cargados de tristeza y resignación, admitiendo que teme no volver a ver a Halo y que tiene “preguntas serias” sobre lo ocurrido durante su estancia en el albergue.

“Intentando entender cómo puedes dejar a tu perra en un rancho y no volver a verla. ¿Sin ninguna explicación? Las cámaras no grababan, ningún rastreador la encontró, ningún avistamiento, ningún cuerpo y un montón de mentiras“, publicó Ramsey.

El caso del exjugador de Arsenal, Juventus, Cardiff o Niza ha tenido un fuerte eco mediático en México. Tanto compañeros de profesión, como clubes y aficionados han mostrado públicamente su apoyo a Ramsey, que se ha mostrado visiblemente afectado. Según indican medios locales de fuentes cercanas al club, la desaparición de Halo ha tenido un profundo impacto emocional y anímico en el futbolista, quien habría pedido poner fin a su vínculo contractual de mutuo acuerdo con la entidad mexicana alegando “problemas personales y físicos”, algo que ha aceptado la directiva de Pumas, aunque no lo ha comunicado oficialmente por respeto y empatía con el jugador de 34 años. Ramsey apenas ha estado seis meses en el país centroamericano.

Por ahora, el paradero de Halo sigue siendo un misterio. La familia, ya en Europa, mantiene la esperanza de recibir alguna información que permita reencontrarse con ella, aunque el propio Ramsey reconoció recientemente que ya no tiene muchas esperanzas.