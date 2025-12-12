FÚTBOL INTERNACIONAL
72 horas dan para mucho: ¿el VAR se está cargando el fútbol?
Con el fuera de juego semiautomático, la regla del fuera de juego está cada vez más cuestionada. Alternativas como la 'Ley Wenger' ganan popularidad con cada nueva polémica
Solo hace falta tener conexión a internet y una cuenta en 'X' para darse cuenta de que a muchos aficionados les está empezando a cansar el funcionamiento del VAR. Hay comentarios de todo tipo: desde que se está cargando el fútbol hasta que algunas reglas son absurdas. ¿El motivo? Dos fueras de juego señalados con 72 horas de diferencia. El primero, en un partido de LaLiga; el segundo, en la Champions League. Las imágenes son impresionantes.
Hasta ahora habíamos visto imágenes cuanto menos curiosas en relación con el fuera de juego semiautomático: rodillas ligeramente adelantadas, partes minúsculas del hombro por delante del defensor… Incluso la imponente bota (por llamarlo de alguna manera) de Lewandowski, que le dejó sin premio en Anoeta. Una imagen que dio la vuelta al mundo y significó la primera gran polémica de la citada herramienta.
Aquel día se puso en duda la fiabilidad del VAR y la manera de mostrar la decisión a los espectadores. La recreación en 3D muestra figuras digitalizadas y sin rostro, con un pequeño margen de error de unos centímetros. Para muchos aficionados, la norma actual del fuera de juego resta emoción y naturalidad al fútbol. Pero lo sucedido estos días convierte aquella escena en una simple anécdota.
Domingo, 7 de diciembre. El Espanyol se impone al Rayo Vallecano por la mínima en Cornellà-El Prat gracias a un tanto de penalti de Roberto Fernández en el minuto 39. Kike García firma el 2-0 en el 82’ para sellar los tres puntos, pero Sánchez Martínez lo anula por un fuera de juego que le señalan desde el VAR. Cuando reprodujeron la imagen en el videomarcador del estadio, nadie pudo creerlo. ¿Dónde estaba el fuera de juego?
La acción reavivó en redes sociales el debate sobre la 'Ley Wenger'. Y la Champions League terminó de encender la polémica. Menos de 72 horas después, en el Union Saint-Gilloise - Olympique de Marsella, se señaló el siguiente fuera de juego.
En la primera imagen es imposible visualizar la parte del cuerpo adelantada; en la segunda queda claro que el atacante no saca ventaja de su posición. El conjunto belga, al que anteriormente le habían anulado otro gol, acabó perdiendo el partido por 2-3. El lío, de nuevo, estaba servido.
Cada vez más aficionados al deporte rey piden reformular la norma para aplicar la llamada 'Ley Wenger', planteada por el mítico entrenador del Arsenal. El francés propone que el fuera de juego solo se señale cuando el cuerpo del atacante sobrepase por completo al del defensor, y no simplemente una pequeña y casi imperceptible parte, como ocurre con la normativa actual. Una modificación que, en teoría, beneficiaría al equipo que ataca y que, a ojos de muchos fans, resultaría más justa y favorable para el espectáculo.
