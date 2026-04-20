Al menos 72 heridos y 63 detenidos tras disturbios en el superclásico del fútbol paraguayo

Al menos 72 heridos, entre ellos 11 policías, y 63 detenidos dejaron los choques entre hinchas del club Cerro Porteño y la Policía en el estadio asunceno Defensores del Chaco, que obligaron a suspender el superclásico del fútbol paraguayo entre ese equipo y el Olimpia, informaron este lunes fuentes policiales y médicas.

En una conferencia de prensa encabezada por el comandante interino de la Policía Nacional, Carlos Silguero, y otros mandos de la institución, el director general de Sanidad Policial, David Torales, indicó que 11 agentes sufrieron "lesiones de diversa consideración" en medio de los desórdenes ocurridos en las gradas asignadas a los aficionados del equipo visitante, el Cerro Porteño.

Torales señaló que dos de los uniformados continúan ingresados en el Hospital Central Policial Rigoberto Caballero, aunque fuera de peligro.

El director del Hospital de Barrio Obrero de Asunción, Adán Godoy, declaró a la cadena de radio Monumental que atendieron a 45 aficionados, entre ellos varios que sufrieron "heridas menores" como golpes, cortes o escoriaciones, o que presentaban heridas causadas por balines de goma.

Además, detalló que 25 de los atendidos tenían "heridas contusas" y otras 18 personas sufrieron los efectos de la inhalación de gases lacrimógenos.

Igualmente, el Hospital del Trauma de Asunción reportó haber atendido a 16 heridos, entre ellos cinco por "arma de fuego", según informes difundidos por medios locales.

El jefe de Eventos Deportivos de la Policía, Héctor Fernández, informó de que, en medio de los desórdenes, fueron evacuados al menos 60 niños y dos mujeres embarazadas.

Sobre las operaciones durante y después del partido, Silguero aseguró en la rueda de prensa que detuvieron a seis personas como parte de la investigación sobre los disturbios y siete más lo fueron por perturbación de la paz pública, tenencia de armas blancas o de estupefacientes.

Otros 18 aficionados que dieron positivo en las pruebas de alcoholemia y 32 cuidadores de vehículos también fueron arrestados.

Al dar la versión de las autoridades sobre lo ocurrido este domingo, el director de Policía en Asunción, el comisario Juan Agüero, explicó que los primeros hechos ocurrieron mientras los espectadores entraban al estadio, al relatar que aficionados del Cerro Portero que no tenían entrada "empezaron a crear disturbios".

El domingo, en la ciudad de Fernando de la Mora, vecina de la capital paraguaya, también se produjo un episodio de violencia entre hinchas del Olimpia que descendieron de un bus en el que viajaban para atacar a cuatro seguidores del Cerro.

El director de Policía del departamento Central, Carlos Acosta, informó a periodistas de que en la gresca un uniformado resultó herido en una mano por un disparo y 23 'olimpistas' fueron arrestados.

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Este domingo, el Olimpia, dirigido por el argentino Pablo Sánchez y líder del Apertura con 39 puntos, recibió en el segundo superclásico del año al Cerro Porteño, su escolta en la tabla, pero el duelo tuvo que ser suspendido cuando se acercaba la media hora de juego por los choques en las gradas y mientras el marcador se mantenía 0-0.