295 millones para el Hull City: diez veces más que el campeón de Italia

La diferencia económica entre los equipos de la Premier League y el resto de Europa es insultante. Uno de los equipos ascendidos a la primera categoría inglesa, el Hull City, se embolsará alrededor de 300 millones esta próxima temporada entre derechos televisivos, reparto de premios e ingresos garantizados. Una cifra muy lejana a lo que ganan los campeones de las ligas europeas.

Una de las comparaciones que más ha llamado la atención es la que involucra al Inter de Milán, reciente campeón de la Serie A. El club italiano se embolsó 25 millones por levantar el título, un premio ridículo en comparación a lo que sumará el Hull City durante la temporada. Este es uno de los principales motivos por el que en Inglaterra se fichan a jugadores que no son estrellas por cifras desorbitadas.

El Inter se embolsó 25 millones tras conquistar la Serie A / DANIEL DAL ZENNARO

La Premier League cuenta con contratos millonarios audiovisuales que garantizan una inyección económica a los equipos ascendidos. De esta forma, tanto el Coventry City, como el Ipswich Town y el Hull City pueden competir con los equipos ya consolidados en la división más alta del fútbol inglés. Ya se vio con el Sunderland la temporada pasada, quedando séptimo en liga.

Por muchos millones que tengan en Inglaterra, este poder económico no se impone luego en Europa. Desde el año 2023, ningún equipo inglés ha sido capaz de ganar la Champions League. Esta temporada fue el Arsenal el que alcanzó la gran final, pero no fue capaz de coronarse ante un equipo tan hecho como el PSG de Luis Enrique.

El Hull City subió a Premier League, y además como campeón de la Championship / X

Sin ir más lejos, a pesar de la gran diferencia entre Italia e Inglaterra, ambos países comparten el mismo número de participaciones en finales desde el año 2023. El Inter ha llegado en dos ocasiones (2023 y 2025), del mismo modo que los equipos de la Premier: Manchester City en 2023 y Arsenal en 2026. Eso sí, un equipo italiano no gana la Champions desde 2010.

Rompiendo el mercado

Tan solo el Chelsea ya se ha gastado unos 400 millones en este mercado de fichajes. Una cantidad de dinero a la que llegan muy pocos equipos fuera de Inglaterra y que debería traducirse en un dominio inglés en los próximos años en Europa, con los gigantes europeos de España, Francia, Alemania e Italia tratando de evitarlo. Aunque cada vez será una tarea más ardua.

La sostenibilidad de los equipos ingleses ya es otra historia. Por muchos ingresos que reciban, según la consultora BDO, cerca del 90 % de los clubes pertenecientes a las cuatro principales divisiones de Inglaterra (Premier League, Championship, League One y League Two) preveían cerrar sus ejercicios con pérdidas. Sin duda, las inversiones que se están haciendo en fichajes superan cualquier tipo de ganancia.