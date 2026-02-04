El 2026 empieza fuerte: Guardiola y Arteta, cara a cara por el primer título del año

Por la vía rápida. Así solventó el Manchester Cityla vuelta de la semifinales de la EFL Cup para agarrar con fuerza el billete a la gran final del próximo 22 de marzo, donde se dará cita con el Arsenal de Mikel Arteta. Con el 0-2 de la ida en Saint James' Park', los 'skyblue' se dieron un festín ante su afición con un doblete de Omar Marmoush y el tanto de Tijjani Reijnders (3-0).

Pep Guardiola, cuya renovación estaría parada y podría estar viviendo su último curso en Mánchester según se informa en Inglaterra, tiró de ironía al hablar de las opciones de su equipo en la competición en la antesala del choque: "Creo que la primera temporada quedamos eliminados [de la Carabao Cup] bastante rápido, pero después ganamos cuatro seguidas... como en la Premier League". Cierto es que sus chicos dejaron la eliminatora encarrilada en Newcastle, pero no dejaron ni las migajas en un Etihad que se lo pasó en grande.

En el minuto seis de encuentro, Omar Marmoush estaba festejando el primer tanto 'skyblue'. El egipcio se coló en el área desde el carril izquierdo tras conectar una pared con Foden y batió a Ramsdale. Y quiso más. Instantes antes de alcanzar la primera media hora, convirtió el doblete. Centró Semenyo, Ramsdale rozó el balón y el '7' metió la testa para poner el 2-0 en el electrónico.

Los de Pep no hicieron prisioneros. Reijnders se sumó a la fiesta y recogió un balón suelto en el área para poner la guinda un par de minutos después. Ni las venían venir las urracas, que se marcharon a vestuarios con un 5-0 en contra en el global, conscientes de que no había nada que hacer. Aun así, recortaron distancias por medio de un Elanga que sacó una gran jugada de la manga para marcar el gol del honor.

Discípulo y maestro

El líder de la Premier League venció por la mínima al Chelsea en el Emirates Stadium para, con un 4-2 en el global de la eliminatoria, ser el primer finalista de la Carabao Cup. Los 'gunners' disputarán su primera Copa de la Liga desde 2018, año en el que cayeron a manos de, precisamente, el Manchester City de Pep Guardiola... y Mikel Arteta.

Noticias relacionadas

El de San Sebastián formaba parte por aquel entonces del 'staff' de Pep, maestro al que tendrá la oportunidad de derrotar el próximo 22 de marzo. Los 'cityzens', por su parte, buscarán levantar su novena Copa de la Liga.