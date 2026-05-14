20 millones por 'otro Luuk de Jong'

El Porto ya prepara movimientos importantes para reforzar su delantera de cara a la próxima temporada. Según informó el medio 'Mais Futebol', el conjunto portugués estaría dispuesto a invertir hasta 20 millones de euros en el fichaje de un nuevo delantero que pueda convertirse en el relevo de Luuk de Jong. Una cifra que confirma la ambición del nuevo proyecto liderado por André Villas-Boas en los despachos y Francesco Farioli en el banquillo.

Eso sí, en el Dragão todavía no dan por cerrada la no continuidad del veterano atacante neerlandés. La misma información apunta a que el Porto tampoco descarta renovar una temporada más a Luuk de Jong a pesar de la complicada temporada vivida. Sin embargo, la decisión final dependerá del propio futbolista, que actualmente atraviesa una situación personal delicada que mantiene en pausa cualquier resolución definitiva.

La posible continuidad o salida de De Jong se ha convertido en una de las grandes carpetas abiertas del verano en el Porto. El delantero llegó el pasado curso a coste cero fomentado por su experiencia, juego aéreo y capacidad para aparecer en momentos decisivos. Pero todo se torció con una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en diciembre.

Es por ello que el club considera imprescindible rejuvenecer el ataque y sumar un delantero de presente y futuro. Y ahí aparece el importante margen económico que el Porto está dispuesto a asumir. La barrera de los 20 millones no es casual. Bajo el mandato de Villas-Boas, el club portugués ha demostrado que está dispuesto a realizar inversiones potentes si considera que el jugador puede elevar el nivel competitivo inmediato del equipo. El pasado verano, los ‘dragões’ superaron incluso los 100 millones de euros en incorporaciones entre fichajes y cesiones con obligación de compra.

'No' a Lewandowski

Aunque el dinero no es infinito en Portugal. A pesar de los últimos rumores, desde Portugal se aseguró que Villas-Boas descartó explorar la opción de Robert Lewandowski debido al enorme coste salarial que implicaría la operación. El presidente considera prioritario mantener el equilibrio financiero del club, aunque sin renunciar a fichajes estratégicos que puedan marcar diferencias deportivas inmediatas.

"Para nosotros, es un orgullo para el Oporto estar asociado con una leyenda del fútbol como Lewandowski, y obviamente, como se pueden imaginar, las exigencias económicas de un jugador de ese calibre están fuera de nuestro alcance. Así que, eso es lo primero que me queda claro", explicó el dirigente del club.

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Ahora, toda la atención se centra en el futuro de Luuk de Jong. El neerlandés acaba contrato en junio de 2026 y en Portugal ya se especula con la posibilidad de que este verano cierre definitivamente su etapa en el Dragão. Mientras tanto, el Porto acelera discretamente en el mercado para encontrar un delantero capaz de liderar el siguiente gran proyecto del club portugués.