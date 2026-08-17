El Como 1907 sigue poniéndose a punto antes del inicio de un curso histórico

El Como 1907 de Cesc Fàbregas logró realizar una gran temporada 25/26, en la cual entró en los puestos de clasificación a la UEFA Champions League gracias a quedar en la cuarta posición en la Serie A, dejando fuera de la máxima competición europea a Milan y Juventus.

Sin embargo, lo más difícil siempre es mantenerse y no tanto llegar, y esta temporada la dificultad aumentará al participar el equipo de Cesc en tres competiciones, debiendo compaginar el 'Scudetto', la Coppa y la máxima competición europea. Así, en el presente mercado de fichajes la estrategia ha consistido en reforzar la plantilla, mientras que la pretemporada ha sido de un gran nivel de intensidad.

Más de 50 millones de gasto

Hasta el momento, el Como 1907 ha reforzado su equipo con siete incorporaciones, entre las cuales suman una inversión de algo más de 54 millones de euros. Los movimientos de entrada realizados son la cesión de Kaiky, lateral izquierdo de 23 años que llega procedente del Cruzeiro; Andrés Cuenca, el cual llega de la cantera del FC Barcelona a cambio de unos 500.000 euros; Yan Couto, por quien han debido invertir tres 'kilos' para conseguir su cesión; Luis Milla, hasta ahora jugador del Getafe por el que han pagado seis millones; Mattia Liberali, mediapunta que ha tenido un precio de otros seis millones; Álvaro Morata, quien ya jugó cedido sin mucho éxito el pasado curso y cuya opción de compra de 12 millones se ha ejecutado ahora; Trevoh Chalobah, la segunda inversión más importante en el conjunto italiano en este verano, pues el pago al Chelsea por él fue de 30 millones, y Nico Paz, joya de la corona del proyecto por el que desembolsaron 60 'kilos'.

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Además, para llegar al mejor tono físico al inicio de temporada, el equipo dirigido por Cesc Fàbregas ha disputado siete partidos amistosos, uno ante Paris FC que terminó con resultado de dos a dos, contra Al-Ula y Villarreal en la Como Cup, torneo de pretemporada en el que ganaron al conjunto árabe en el primer embite y cayeron ante el Villarreal en el segundo choque en penaltis; por lo que se vieron abocados a jugar el tercer y cuarto puesto contra Famelicao, ganando el 'bronce' al vencer por 2-3.

Más intensos fueron los tres siguientes duelos, ante Arsenal y Liverpool por partida doble. Frente a los 'gunners' cayeron derrotados en los penaltis tras empatar el partido a uno, mientras que ante el Liverpool empataron el primer enfrentamiento a cero y perdieron el segundo por 2-0.