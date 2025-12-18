Wasserman adquiere Unik en una operación millonaria y sacude el fútbol femenino europeo

La agencia Unik Sports Management, una de las grandes referencias del fútbol femenino en España y Europa, ha pasado a formar parte de Wasserman, la mayor agencia de representación deportiva del mundo, en una operación millonaria, según ha podido saber SPORT, que supone un punto de inflexión en el mercado del fútbol femenino internacional.

Fundada en Barcelona en 2020, Unik se había consolidado en tiempo récord como un actor clave en la representación de talento femenino de élite, gestionando carreras de manera integral y anticipándose al crecimiento exponencial del sector. En su cartera figuran futbolistas como Claudia Pina, Cata Coll, Mariona Caldentey, Aïcha Camara, Lola Gallardo o Estefanía Banini, entre otras, todas ellas con un peso destacado en clubes de primer nivel y selecciones nacionales.

La absorción por parte de Wasserman no solo tiene una dimensión económica relevante, sino también estratégica. La agencia estadounidense, líder mundial en representación deportiva, refuerza de forma decisiva su apuesta por el fútbol femenino incorporando a una estructura que había interpretado a la perfección la profesionalización del sector en el sur de Europa. “Carlota ha convertido su empresa en una de las agencias de fútbol femenino más destacadas del mundo”, aseguró Richard Motzkin, vicepresidente ejecutivo y director general de Global Soccer de Wasserman.

Como parte del acuerdo, Carlota Planas, fundadora y CEO de Unik, asumirá el cargo de vicepresidenta de fútbol femenino global dentro de la multinacional. Un nombramiento que confirma su peso específico en la industria. “Hace cinco años aposté por un sueño: profesionalizar y dar visibilidad al talento femenino. Hoy ese sueño da un salto gigantesco”, afirmó Planas, que seguirá liderando la estrategia de representación femenina desde una estructura global con presencia en más de 70 ciudades.

La operación permitirá a las futbolistas de Unik acceder a una red internacional sin precedentes y consolida definitivamente al fútbol femenino como un espacio de negocio sólido, competitivo y cada vez más influyente. Un mensaje claro para el mercado: el fútbol femenino ya mueve talento… y también millones