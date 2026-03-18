Valenzuela, de duda a heroína ante el Barça: “Los fisios hicieron un milagro para que jugara”

María López Valenzuela (Granada, 2002) pasó en apenas unas horas de ser duda hasta el último momento a convertirse en la heroína del Badalona. La portera andaluza llegó tocada al partido de ida de las semifinales de la Copa de la Reina contra el Barça y saltó al campo con un aparatoso vendaje en la rodilla tras un susto el día anterior.

Nada la frenó. Firmó una actuación memorable que sostuvo el 0-0 y mantiene viva la eliminatoria. La guardameta atiende a SPORT antes de la vuelta en el Johan Cruyff, convencida de que su equipo puede seguir haciendo historia.

¿Ya estás bien del todo?

El día de antes tuve así un gestillo… bueno, un susto. Y como además venía de una lesión en la misma pierna, pues me preocupé un poco. Pero al final se quedó en eso, en un susto. El mismo día del partido los fisios hicieron un milagro, porque consiguieron que la notara muy bien. Llevé un vendaje un poco aparatoso, pero nada que me impidiera jugar. Salté al campo con muy buenas sensaciones y estos días la pierna ha ido incluso mejor.

El día del partido, ¿te levantaste pensando que podrías jugar o que no?

Me levanté con incertidumbre, la verdad. Había quedado con el fisio antes del partido para ver cómo respondía la rodilla. Me la exploraron, me calentaron en camilla y luego pasé al gimnasio a hacer movilidad y probar sensaciones. Y todo fue positivo.

De no saber si jugarías a ser la heroína del equipo. ¿Cómo lo viviste?

Fue un poco loco. Empezar el día sin saber si iba a poder jugar y acabarlo así… con un empate que nos supo casi a victoria. Estoy muy contenta por el partido y por poder ayudar al equipo de esa manera, porque nos da la posibilidad de seguir luchando por una final de Copa. Creo que estamos haciendo historia y, oye, ¿por qué no seguir haciéndola?

Más allá de tus paradas, la defensa, liderada por Majarín, también fue clave.

Sí, totalmente. De hecho lo hemos comentado estos días entre nosotras. Tenía una sensación de tranquilidad… como de pensar: puede venir quien sea, incluso el Barça, que sabemos que es de lo mejorcito del mundo, que yo estaba tranquila porque sabía que cualquier llegada la íbamos a sacar. Hicieron un trabajo defensivo espectacular durante todo el partido.

Lo celebrasteis mucho al final.

Parecía que hubiéramos pasado a la final. Al final te enfrentas al Barcelona y mucha gente puede pensar que te van a meter una goleada. Pero nosotras teníamos muchas ganas y creíamos que podíamos competir. Ya lo hicimos en Donosti contra la Real, que es un campo muy difícil, y pensamos: ¿por qué no hacerlo también en casa, con nuestra gente? Creímos durante los noventa minutos.

¿Hay alguna parada de la que te sientas especialmente orgullosa?

Hay una que saco con el pie que pensé que iba dentro hasta que noté el balón en la pierna.

¿La del mano a mano con Pajor?

Esa misma. La cruza y yo pienso: “Buah, esta va dentro”. Pero cuando noto que toca en mi pierna digo: “¡Buah!”. Y luego la pelota sigue viva y la defensa lo saca todo. Los rechaces, los balones parados… fue espectacular el trabajo de todas.

Una de las paradas de María Valenzuela en la ida de las semifinales de la Copa contra el Barça / Jordi Dols

¿Cómo se prepara una portera para enfrentarse al equipo más goleador de Europa?

Sinceramente, son los partidos que más me gustan jugar. Te obligan a estar concentrada los noventa minutos porque sabes que te van a estar llegando constantemente. Y tienes que sacar tu mejor versión. Puede salirte un gran partido o no, pero tienes muchas oportunidades para demostrar que estás bien.

Pere Romeu e Irene Paredes hablaron tras el partido en Badalona del césped artificial o la luz, aunque dijeron que no era una excusa. Ahora jugaréis en el Johan Cruyff, un contexto diferente al de la ida.

Entiendo que digan eso perfectamente. Nosotras también cambiamos mucho de superficies y de condiciones: entrenamos en artificial, jugamos normalmente en Palamós… Al final en el fútbol tienes que ser un poco camaleón. Cuando juegas fuera te toca adaptarte a lo que hay. Pero confío que con el tiempo las condiciones que tenemos aquí irán cambiando y mejorando.

Llegáis vivas a la vuelta. ¿Qué tiene que hacer el Badalona para eliminar al Barça?

Creo que lo principal es marcar un gol. Hemos demostrado que sabemos hacer lo más importante, que es mantener la portería a cero. Pero hay que marcar. Creo, bueno, estoy segura de que tendremos alguna ocasión y ojalá podamos aprovecharla.

¿Qué es lo que más te impresiona de este Barça?

Que es un equipo muy completo. Tienen a muchas de las mejores jugadoras del mundo, muchas internacionales, y además la cantera que tienen responde muy bien. Defensiva y ofensivamente son muy fuertes. Lo mejor del Barça es su conjunto. Analices la posición que analices, siempre la tienen bien cubierta. Es verdad que han ido teniendo bajas, pero las jóvenes que suben están haciendo un gran trabajo. Les deseo lo mejor.

Cata Coll estará por fin disponible. De portera a portera, ¿qué te parece?

Es increíble. Es muy completa, maneja muy bien el juego con los pies, también el balón parado y es una portera muy ágil, muy 'gata'. Coincidí con ella de pequeña en la selección y ya sabía que iba a ser muy importante en este país. Ahora es como la misma Cata, pero en versión mejorada.

Hemos hablado de la buena temporada que estáis haciendo como equipo, pero, individualmente, ¿cómo te estás sintiendo este año, especialmente tras la lesión de Canales?

El fútbol es así. Cuando hay una lesión, la portera que entra tiene una oportunidad y es donde debe reflejarse el trabajo que has estado haciendo. Yo nunca he tirado la toalla ni la voy a tirar. La portería es una posición complicada porque normalmente solo juega una, así que tienes que estar siempre concentrada y dando lo máximo cada día porque cuando te toque, tienes que estar preparada.

El otro día se anunció la entrada de Mercury 13 como accionista mayoritario del club. Venís de unos años complicados en cuanto a condiciones, ¿qué supone esto para vosotras?

Nos han contado poco todavía, pero es un apoyo muy importante. A nivel económico y profesional puede ayudarnos mucho. Las condiciones seguro que irán mejorando poco a poco y todo lo que sea avanzar en profesionalización, bienvenido sea. Lo recibimos con los brazos abiertos.

Decís que estáis haciendo historia. ¿Dónde está el techo del Badalona?

Pues no lo sé, pero ojalá esté muy arriba. ¿Por qué no soñar con llegar a esta final de Copa? Sabemos que es complicado, claro, pero tampoco es imposible. Estamos muy motivadas