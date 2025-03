Torneo bomba en el fútbol femenino

Quieren buscarle un rival a la Champions. Según ha adelantado el diario inglés The Guardian, hay ocho equipos "top" de Estados Unidos y Europa que están creando un torneo inesperado en el mundo del futbol femenino que se celebrará en Portugal en mayo de 2025, una semana antes de la final de la Liga de Campeonas.

La nueva competición pretende ser una fusión entre la Superliga con una nueva normativa que podría recordar a la Kings League. Los partidos se disputarán con las estrellas de los equipos participantes, en partidos de futbol-7 con cambios ilimitados y dos partes con una duración de 15 minutos.

El premio económico podría eclipsar el de la Champions

Según la información de The Guardian, la competición estaría financiada por inversores privados con sede en Estados Unidos que prevén un "bote" de hasta siete cifras, cercano al que otorga la UEFA al ganador de la Champions. El objetivo es convertir este torneo en el primero de una serie a nivel mundial que pretende emular a los "Grand Slams" de tenis.

La incógnita de los participantes

El rotativo inglés adelanta que dos clubes de la Premier han sumado a esta revolución y el Bayern de Múnich por parte de la Bundesliga. No obstante, y como es lógico, la lista no podrá confirmarse hasta que no se celebren las semifinales de la Champions y los clubes que no alcancen la final puedan confirmar su participación. Actualmente Arsenal, Manchester City y Chelsea están clasificados para los cuartos de final de la Liga de Campeonas, estando fuera de la competición en cuanto a equipos de la Premier el Manchester United. De la Bundesliga siguen clasificados Bayern de Múnich y Wolfsburgo. El PSG se quedó fuera de la competición y podría estar en el radar de los organizadores; el Olympique de Lyon, en cambio, sigue en la puja del título europeo. Barça y Real Madrid también están en los cuartos de final y, de momento, la información publicada no da ningún dato sobre si hay equipos de la Liga F interesados en participar.

Bayern Munchen Freuen / Twitter

Compatibilidad en el calendario

La gran cantidad de partidos de las competiciones domésticas dificulta la participación de los clubes en este torneo de carácter amistoso pero de gran cartel. Sin embargo, The Guardian asegura que los participantes priorizarán esta competición y que las grandes estrellas de los principales equipos del mundo lo jugarían, por encima los compromisos nacionales. Las plantillas en este nuevo formato estarían compuestas por 14 jugadoras, para partidos de 7 con cambios ilimitados y con dos partes de 15 minutos. El torneo tendría un formato con una primera fase liguilla, con dos grupos de cuatro donde jugarían todos contra todos, y una segunda fase eliminatoria, con semifinales y final.

Tras la propuesta de la Superliga en el fútbol masculino, esta propuesta secundada por clubes de Estados Unidos, supone un paso adelante en cuanto a la hegemonía de la UEFA en cuanto a las competiciones entre grandes clubes a nivel europeo y toda una revolución en el mundo del futbol. Aunque la confirmación no es oficial, The Guardian afirma que la organización está adelantada y da por hecha la disputa del torneo en Portugal de aquí a dos meses.