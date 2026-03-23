El TAD desestima la petición de inhabilitación a Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) desestimó la petición de inhabilitación a la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, solicitada por el exvicepresidente de la misma, Rubén Alcaine, quien la denunció por cometer presuntas irregularidades en la asamblea extraordinaria que aprobó una moción de censura en su contra en junio de 2025.

El fallo del TAD, al que tuvo acceso EFE, resolvió el expediente abierto a Álvarez con una amonestación pública tras la denuncia de Alcaine al Consejo Superior de Deportes (CSD) y la petición razonada posteriormente hecha al tribunal por su presidente, José Manuel Rodríguez Uribes.

Dicha petición consideró que podía constituir una infracción administrativa de Álvarez haber presidido la asamblea en la que se debía votar la moción de censura contra Alcaine, por ser "indiciariamente" contrario a los Estatutos de la Liga F (art.36).

"La Asamblea será presidida por la Vicepresidencia si la moción de censura no ha sido presentada contra ésta, o por el representante del Club y SAD más antiguo de la LPFF presente en la Asamblea en caso de existir solicitud de moción de censura contra la Vicepresidencia. En todo caso, deberán ser oídos en ella la Presidencia, salvo renuncia de ésta a tal derecho o inasistencia a la Asamblea", señala el artículo.

Álvarez defendió en sus alegaciones no haber cometido ninguna infracción por esto, ya que, de acuerdo a esta norma, únicamente no debía haber presidido la asamblea si la moción de censura fuera dirigida contra ella y que actuó conforme a las indicaciones de la asesoría jurídica de Liga F.

En su opinión, la conclusión de la instructora del expediente, que sí apreció infracción en su actitud, se basa en una interpretación excesivamente literal del precepto, sin aplicar una interpretación de "contexto".

Beatriz Álvarez recurrirá la resolución en vía contencioso-administrativa, manteniendo que debía presidir la Asamblea al no concurrir moción sobre ella y así como viene regulado en los estatutos, confirmaron fuentes cercanas a la presidenta.

De los ocho motivos que el exvicepresidente Rubén Alcaine presentó al CSD, -cinco de ellos también contra el director general, Pablo Vilches-, este organismo desestimó la totalidad de ellos, elevando solo al TAD uno cursado contra Álvarez por presidir la asamblea del 25 junio.

La justicia ordinaria ha denegado las peticiones de Alcaine de suspensiones cautelares sobre la convocatoria de la asamblea, por considerar ilegal el acuerdo para ello, así como por ser hecha por persona no competente y no participar la Comisión Delegada en la misma, y sobre el cese de sus funciones con anterioridad a la votación.

De igual modo, los tribunales también han desestimado las medidas cautelares presentadas contra el acuerdo del cese como vicepresidente en autos ratificados por la Audiencia Provincial de Madrid.

La Liga F convocó la asamblea para votar la moción de censura después de que a principios de junio de 2025 11 clubes de los 16 que la forman presentaran una moción de censura en su contra por pérdida de confianza.