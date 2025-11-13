FÚTBOL FEMENINO
Un stage navideño con sabor a Liga F
El Stage WILDTEC10 reúne del 27 al 30 de diciembre a futbolistas de entre 6 y 16 años en cuatro días de tecnificación, formación y convivencia junto a referentes de la Liga F y Primera RFEF
En plena pausa navideña, cuando el calendario se detiene y los equipos bajan revoluciones, el fútbol formativo encuentra su propio espacio para crecer. Del 27 al 30 de diciembre, el Stage WILDTEC10 reunirá a jóvenes futbolistas en cuatro días de entrenamientos de alto rendimiento, aprendizaje y convivencia. Un proyecto liderado por Chus de la Torre y David López, que busca ser mucho más que una tecnificación: un lugar donde jugar, aprender y dejarse inspirar.
Lo que nació como una propuesta dirigida a jóvenes de 9 a 16 años ha ampliado horizontes con la creación también de una ‘escoleta’ para niños y niñas de 6 a 8 años. Los grupos serán mixtos y estarán distribuidos por edades, aunque la franja de 12 a 16 años estará dedicada íntegramente al fútbol femenino, reafirmando el compromiso del stage con el crecimiento y la visibilidad del talento joven.
Entrenar como la élite, convivir como un equipo
El stage combinará tecnificación de acciones concretas del juego, dinámicas colectivas e interacciones constantes, además de sesiones formativas con profesionales del alto rendimiento: especialistas en preparación física, fisioterapia, psicología y coaching, podología y nutrición. Cada jornada incluirá entre 3 horas y media y 4 horas de actividad, con entrenamientos en campo de entre una hora y hora y cuarenta, charlas temáticas y un pequeño espacio para degustar productos saludables de los patrocinadores, siempre sin perder el enfoque deportivo.
La gran singularidad del stage será la presencia diaria de jugadoras de la Liga F y de Primera RFEF, que no acudirán como figuras simbólicas, sino como participantes activas: se integrarán en los ejercicios, formarán parte de las dinámicas de grupo y compartirán de primera mano su experiencia profesional. También habrá pequeños partidillos al final de las sesiones, y retos futbolísticos que permitirán a los participantes ganar camisetas y balones firmados.
Doce referentes sobre el césped
Un total de doce jugadoras ya han confirmado su participación, distribuidas a lo largo de los cuatro días:
- Fatou Kanteh (Sevilla)
- Andrea Álvarez (Sevilla)
- Gaby García (Atlético de Madrid)
- Carol Marín (Levante)
- Tere Morató (Valencia)
- Andrea Gómez (Granada)
- Esther Laborde (Madrid CFF)
- Laura Coronado (Levante, ex Barça)
- Débora García (Sevilla)
- Laia Parera (Alavés)
Además, colaborarán con material firmado futbolistas como Claudia Iglesias (Tenerife), Carmen Álvarez (Eibar) y Paula Perea (Espanyol), y el equipo prepara alguna sorpresa más. Entre las sesiones más esperadas está el trabajo específico para porteras con Laura Coronado, que aportará una mirada especializada a una posición fundamental.
El Stage WILDTEC10 no busca ser un escaparate ni un reclamo comercial. Su identidad se construye desde la autenticidad: acercar el talento joven a referentes reales, ofrecer herramientas prácticas para crecer y mantener vivo el espíritu del fútbol incluso en pleno parón navideño. Porque para muchos niños y niñas, entrenar junto a sus ídolas es el mejor regalo de estas fiestas
