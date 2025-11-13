Un stage navideño con sabor a Liga F

En plena pausa navideña, cuando el calendario se detiene y los equipos bajan revoluciones, el fútbol formativo encuentra su propio espacio para crecer. Del 27 al 30 de diciembre, el Stage WILDTEC10 reunirá a jóvenes futbolistas en cuatro días de entrenamientos de alto rendimiento, aprendizaje y convivencia. Un proyecto liderado por Chus de la Torre y David López, que busca ser mucho más que una tecnificación: un lugar donde jugar, aprender y dejarse inspirar.

Lo que nació como una propuesta dirigida a jóvenes de 9 a 16 años ha ampliado horizontes con la creación también de una ‘escoleta’ para niños y niñas de 6 a 8 años. Los grupos serán mixtos y estarán distribuidos por edades, aunque la franja de 12 a 16 años estará dedicada íntegramente al fútbol femenino, reafirmando el compromiso del stage con el crecimiento y la visibilidad del talento joven.

Entrenar como la élite, convivir como un equipo

El stage combinará tecnificación de acciones concretas del juego, dinámicas colectivas e interacciones constantes, además de sesiones formativas con profesionales del alto rendimiento: especialistas en preparación física, fisioterapia, psicología y coaching, podología y nutrición. Cada jornada incluirá entre 3 horas y media y 4 horas de actividad, con entrenamientos en campo de entre una hora y hora y cuarenta, charlas temáticas y un pequeño espacio para degustar productos saludables de los patrocinadores, siempre sin perder el enfoque deportivo.

La gran singularidad del stage será la presencia diaria de jugadoras de la Liga F y de Primera RFEF, que no acudirán como figuras simbólicas, sino como participantes activas: se integrarán en los ejercicios, formarán parte de las dinámicas de grupo y compartirán de primera mano su experiencia profesional. También habrá pequeños partidillos al final de las sesiones, y retos futbolísticos que permitirán a los participantes ganar camisetas y balones firmados.

Doce referentes sobre el césped

Un total de doce jugadoras ya han confirmado su participación, distribuidas a lo largo de los cuatro días:

Fatou Kanteh (Sevilla)

(Sevilla) Andrea Álvarez (Sevilla)

(Sevilla) Gaby García (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Carol Marín (Levante)

(Levante) Tere Morató (Valencia)

(Valencia) Andrea Gómez (Granada)

(Granada) Esther Laborde (Madrid CFF)

(Madrid CFF) Laura Coronado (Levante, ex Barça)

(Levante, ex Barça) Débora García (Sevilla)

(Sevilla) Laia Parera (Alavés)

Además, colaborarán con material firmado futbolistas como Claudia Iglesias (Tenerife), Carmen Álvarez (Eibar) y Paula Perea (Espanyol), y el equipo prepara alguna sorpresa más. Entre las sesiones más esperadas está el trabajo específico para porteras con Laura Coronado, que aportará una mirada especializada a una posición fundamental.

El Stage WILDTEC10 no busca ser un escaparate ni un reclamo comercial. Su identidad se construye desde la autenticidad: acercar el talento joven a referentes reales, ofrecer herramientas prácticas para crecer y mantener vivo el espíritu del fútbol incluso en pleno parón navideño. Porque para muchos niños y niñas, entrenar junto a sus ídolas es el mejor regalo de estas fiestas