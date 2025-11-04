DIRECTO
Sorteo del Mundial femenino 2027, última hora en directo: grupos y rivales de España, en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT el sorteo para la fase de clasificación de la UEFA para el Mundial 2027 que tendrá lugar en Brasil
Virginia Torrecilla será la mano inocente en el sorteo de clasificación para el Mundial.
Los partidos de clasificación tendrán lugar entre febrero y junio de 2026. Por otro lado, la repesca, que dará acceso a ocho selecciones más, se celebrará entre octubre y noviembre de ese mismo año.
Los grupos estarán formados por cuatro selecciones. Solo una de ellas logrará el billete directo al Mundial de Brasil, mientras que las otras tres deberán disputar una repesca.
El rival a evitar es Inglaterra, que se encuentra en el Bombo 2. La bicampeonas de Europa vencieron a España en la pasada Eurocopa.
España, la vigente Campeona del Mundo, forma parte del Bombo A, por lo que evita a Alemania, Francia y Suecia.
¡Buenas tardes! Bienvenidos al sorteo de clasificación para el Mundial 2027.
