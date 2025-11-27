Sonia Bermúdez: "Nos toca ganar un título"

España se mide mañana a Alemania en la ida de la final de la Nations League, con el objetivo de revalidar el título. Sabe Sonia Bermúdez que se va a enfrentar "a un rival que nos va a exigir mucho". "Es un equipo que transita bien, que también domina el juego de posición. Entonces, centrarnos en intentar tener mucho la posesión, en tener mucho el balón, en guardarlo. Y pensando en que nosotros también en eso somos fuertes", analizó la entrenadora, que confirmó que tiene a toda la plantilla disponible.

Será su primera final como seleccionadora y la afronta "con ganas": "Con ganas de que llegue mañana. Al final te concentras el lunes, pero estás deseando que llegue el viernes. Sabemos que lo bonito de esto es que somos dos equipos con gran potencial, de los mejores equipos contra los que puedes jugar, de los mejores partidos que se pueden ver. Han vendido todo. Nosotros sabemos que hay buena entrada allí en Madrid, así que va a ser un partido largo. Mañana vamos a intentar salir a ganar, sabiendo que todavía quedaría la vuelta".

Pese a disputar una final nada más llegar, la seleccionadora desveló no estar para nada nerviosa: "Estoy a gusto, estoy feliz, estoy encantada de estar aquí, de tener esta oportunidad, de entrenar a las mejores jugadoras del mundo, y con muchas ganas del partido de mañana. Estamos convencidos de que va a ser un gran partido".

La final a doble partido no permitirá centrar todos los esfuerzos en 90 minutos, sino que hay que mirar más allá. Eso sí, el lema sigue siendo partido a partido: "Es verdad que somos mucho de partido a partido, porque al final no sabemos lo que va a pasar mañana, sabemos que se va a decidir por pequeños detalles, y seguramente mañana quedará el partido abierto para los 90' del Metropolitano. Yo te firmaría ganar 0-3, pero sabemos que es difícil, y seguramente tendremos que intentar ganarlo allí".

Concluyó Bermúdez lanzando un mensaje claro: "A nosotros también nos toca ganar un título, yo creo que la Eurocopa fue una lástima. Estamos convencidas de que nos toca, hay jugadoras aquí que se merecen todo, que llevan muchos años luchando y creo que sería algo importante y bonito de celebrar".

Olga Carmona

También compareció en rueda de prensa Olga Carmona, que aseguró que el formato de una final a ida y vuelta es "un poco raro". "Tenemos la suerte de jugar la vuelta en casa, que para mí es algo muy importante. Los últimos 90 minutos o 120 van a ser en nuestra casa, con nuestra gente, esperamos que la gente responda, que el estadio se llene. Es un punto muy positivo para poder allí, si Dios quiere, levantar la copa", comentó.

Carmona explicó que han estudiado a Alemania "jugadora por jugadora y línea por línea": "Por supuesto que sabemos sus jugadoras más determinantes, sobre todo las atacantes. El equipo está preparado, hemos estudiado muy bien el partido, sabemos lo que vamos a hacer, tenemos las cosas muy claras y eso nos da la tranquilidad para hacer nuestro juego mañana".

Finalmente, la jugadora del PSG animó a la afición a seguir comprando entradas para el Metropolitano: "Yo espero que sean más de 44.000, creo que la gente se va a animar, subiremos esa cifra y esperemos que todo vaya bien", aseguró, antes de desvelar que han trabajado estos días los penaltis: "Es una posibilidad, se puede dar, pero con toda la naturalidad del mundo, creo que todas nos hemos practicado porque al final nunca sabes a quién le va a tocar. Estamos preparadas y yo veo al equipo con mucha confianza, esperemos no llegar a esa situación, pero se puede dar".