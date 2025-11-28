Sonia Bermúdez: "No me gustó la primera parte"

La seleccionadora española analizó el empate de su equipo ante una poderosa Alemania que generó suficientes ocasiones para avanzarse en el marcador. Sonia Bermúdez considera que sus jugadoras rindieron en Kaiserlautern por debajo de lo habitual pero también puso en valor el nivel del rival y lo positivo del resultado conseguido: "En la primera parte no hemos jugado como nos hubiera gustado, hay que ser autocríticos. No me gustó la primera parte".

Sonia Bermúdez valoró la capacidad de resistencia de sus futbolistas: "Tenemos unas jugadoras preparadas para sufrir y con este resultado todo se decidirá en el Metropolitano". La seleccionadora desveló que intentó cambiar al descanso: "Hemos ajustado la presión y con el trabajo del staff hemos querido cambiar algunas cosas, reconozco que no hemos visto la mejor versión del equipo".

Sonia Bermúdez, seleccionadora / RFEF

En el lado positivo, la seleccionadora española se queda "con el resultado y el hecho de sumar tres partidos sin encajar goles, esto hay que ponerlo en valor". La exjugadora del Barça y actual seleccionadora ya piensa en el partido de vuelta de esta final de la nations que se disputará en Madrid: "Será diferente el partido en nuestro campo y espero que la gente nos anime mucho".

Consultada por el detalle feo del seleccionador alemán que las ha saludado con un enfado que no ha disimulado, Sonia Bermúdez se ha mostrado sorprendida: "No lo he entendido mucho, yo he ido a sauldarlo cordialmente pero en las imágenes se puede ver como ha reaccionado".

España arrancó un empate en el Fritz Walter Stadion / Sefutbol

Alexia Putellas afrontó con naturalidad la superioridad del combinado alemán: "Nos imaginábamos que iba a ser un partido muy duro y la primera parte ha sido suya". La reina del fútbol ha explicado que "al descanso Sonia ha ajustado cosas y ha cambiado detalles en la presión y hemos estado mejor en la segunda parte". De cara a la vuelta la de Mollet entiende que es un nuevo partido que empieza de cero: "Ahora sí que es una final a partido único".

Cata Coll admitió la superioridad alemana: "Esto es fútbol y es cierto que hemos sufrido bastante. No hemos jugado el partido que queríamos. Ahora tenemos una segunda oportunidad". La portera balear fue una de las culpables de que la superioridad alemana no se trasladase en el marcador: "Sonia nos ha comentado al descanso que nos teníamos que poner las pilas y tener más balón".

Cata Coll fue la mejor jugadora española / Sefutbol

Cata Coll relativizó el dominio del conjunto germano:"Alemania es normal que tuviera sus ocasiones aunque queríamos ganar. Nos esperan 90 minutos intensos. Hay que estar a muerte con este equipo".

La portera de la selección no perdió el optimismo pese al discreto partido de la selección: "Nos vemos en el Metropolitano y allí la afición es el jugador número 12. Que nos animen que lo hacen de p...madre"

La atacante del Real Madrid Eva Navarro ofreció un discurso mucho más plano con una ausencia casi total de autocrítica: "sabíamos que no sería un partido fácil ante Alemania en su casa pero hemos trabajado bien y estoy contenta, es un buen resultado para la vuelta que la jugamos en casa".

La jugadora más feliz de las españolas era la debutante Edna Imade. La delantera de la Real Sociedad se estrenó con la selección: "Siento mucha alegría por debutar con esta camiseta, a ver si puedo disfrutar de más minutos en próximos partidos". Edna reconoció la superioridad local: "Fue un rival muy duro que nos puso las cosas muy difíciles, no hemosa hecho un buen partido".