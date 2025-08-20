Skye Stout, la futbolista acosada en redes por su acné que calló bocas en su debut

Hace unos días, Skye Stout, una joven jugadora de 16 años, firmó su primer contrato profesional con el equipo femenino del Kilmarnock escocés, lo que debió haber sido un momento de celebración. Sin embargo, tuvo que lidiar con una situación muy distinta: fue víctima de un lamentable abuso en redes sociales dirigido a su apariencia y su piel. Los insultos, en muchos casos por una condición dermatológica con su acné, fueron tan intensos que el club se vio obligado a eliminar los anuncios sobre su incorporación en sus cuentas para protegerla del acoso.

A pesar de lo terrible de esta situación, la respuesta fue inmediata y masiva. Figuras destacadas como Jamie Carragher, John Hartson, Ally McCoist y el excanciller escocés Humza Yousaf alzaron la voz en su defensa. El respaldo no quedó ahí: grupos de aficionados del fútbol femenino como Chelsea Women’s Supporters Group, además de clubes como Newcastle United y West Ham, mostraron su apoyo públicamente y la historia se volvió viral en pocas horas.

Y luego llegó el momento decisivo: en su debut oficial con Kilmarnock en la Scottish Women’s Premier League 2, Skye respondió en el campo. Marcó un espectacular gol de tiro libre y además asistió en un tanto, contribuyendo a una victoria contundente de 6-2 frente a St Johnstone. Al final, sus acciones en el campo hablaron más fuerte que cualquier insulto.

Algunos columnistas en el país británico comparan este tipo de agresiones en línea con casos como el racismo y sectarismo en el fútbol, y destacan la solidaridad de las personalidades y las entidades que se bolcaron a darle apoyo a la joven jugadora. También varias voces en las propias redes apoyando el fútbol en sus botas, y en contra de los 'haters'.

Con el paso de los días, su historia se ha convertido en un ejemplo de valentía frente al odio, y una demostración que el talento puede silenciar a los trolls que se esconden tras una pantalla.