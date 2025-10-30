SeAcabó: el documental que llevó el MeToo español a los Emmy Internacionales

El próximo 24 de noviembre, Nueva York acogerá la gala de los International Emmy Awards, y el fútbol femenino español volverá a ser protagonista. El documental #SeAcabó: Diario de las campeonas, producido por You First Originals y disponible en Netflix, ha sido nominado en la categoría de Mejor Documental Deportivo, un hito sin precedentes: es la primera nominación en la historia de Netflix España a un Emmy Internacional.

La película, dirigida por Joanna Pardos y producida por Javier Martínez y Luis Calvo, competirá con títulos de Argentina, Reino Unido y Sudáfrica. En total, más de 200 producciones de 70 países aspiraban a un lugar entre los finalistas.

El documental que cambió la historia

Tras su primera nominación en 2023 por Alexia: Labor Omnia Vincit, You First Originals repite presencia en la gala más prestigiosa de la televisión mundial con una historia que trasciende el deporte.

Javier Martínez, Joanna Pardos y Luis Calvo en Times Square (2023) con el documental de Alexia Putellas / YouFirst

#SeAcabó: Diario de las campeonas revela el viaje de las futbolistas españolas que, impulsadas por un beso infame, denunciaron una injusticia, derribaron un sistema y reescribieron la historia del fútbol femenino.

La cinta, distinguida por el Ministerio de Cultura como “Especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género”, reúne por primera vez los testimonios de dos Balones de Oro (Alexia Putellas y Aitana Bonmatí) y siete Campeonas del Mundo, protagonistas directas de un movimiento sin precedentes. Su unidad y coraje encendieron una mecha que traspasó fronteras y se convirtió en símbolo global de cambio.

Una historia codiciada y valiente

Tras la final del Mundial, más de quince productoras internacionales compitieron por conseguir los derechos de esta historia. You First Originals fue quien lo logró, enfrentándose a presiones, censuras y negativas de figuras como Luis Rubiales o Jorge Vilda.

“El rodaje fue una travesía llena de obstáculos —admiten sus creadores—, pero sabíamos que era una historia que el mundo necesitaba escuchar”.

El beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial de 2023 en Sídney / YouFirst

Heridas que aún cicatrizan

El documental se estrenó en un momento clave, y su eco sigue resonando. La reciente destitución de Montse Tomé ha devuelto a la actualidad una herida que aún no se ha cerrado del todo. Varias de las protagonistas de la cinta han regresado a la Selección, cerrando —al menos parcialmente— un ciclo de enfrentamientos, decisiones y consecuencias que #SeAcabó: Diario de las campeonas supo anticipar con lucidez.

El próximo 24 de noviembre, la historia podría cerrar su círculo en la Gala de los Emmy Internacionales. Lo que empezó con un tuit de #SeAcabó y continuó con el regreso de Mapi León y Jenni Hermoso a la Selección puede culminar en Nueva York, con un nuevo reconocimiento a un movimiento que marcó un antes y un después en el deporte español