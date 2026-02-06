Salma: "Pese a los cuatro goles fue un partido muy disputado"

Salma Paralluelo no podía ocultar su satisfacción tras otro clásico sin sorpresas y con un nuevo triunfo blaugrana logrado con autoridad: "Estoy muy contenta con el partido que hemos hecho. No ha sido nada fácil. Estoy satisfecha con el trabajo realizado. Hemos podido marcar cuatro goles y clasificarnos para semifinales y demostrar el equipo que somos"

El hecho de salir en los últimos instantes por Caroline Graham Hansen y poder contribuir al triunfo supuso una alegría tremenda para la delantera zurda del Barça: "Siempre estoy con una sonrisa y con predisposición para ayudar a mi equipo, puede haber buenos o malos momentos pero nunca va a faltar actitud"

Salma Paralluelo celebró un gol / FCB

Salma insistió en que la goleada del Barça no llegó tras un partido cómodo: "El trabajo ha sido importantísimo tanto ofensiva como defensivamente. Pese al 0-4 no ha sido nada fácil. Creo que ha sido un partido muy disputado y al principio muy reñido y con bronca. Este equipo se sigue reinventando y dando la cara para conseguir buenos resultados"

Salma no le quiso dar importancia al pique entre Misa y Claudia Pina: "Son calentadas del fútbol pero al final lo importante es centrarse en el juego". La delantera de Montcada habló también en el FanZone de TV3 y habló sobre la importancia de los clásicos en el fútbol femenino: "Al final lo divertido es vivir desde pequeñas esta rivalidad. Es agradable para todos". Pina no mostró preferencias sobre el rival en las semifinales.

Alexia Putellas valoró en Teledeporte la importancia del triunfo en el Di Stéfano: "Por estar en semis es por lo que estoy contenta. Estamos jugando mucho contra el real Madrid y es complicado jugar tan a menudo. Ha sido un partido diferente pero estamos muy contentas"

Alexia marcó el primer gol en el Clásico de Copa ante el Madrid / FCB

El Real Madrid presionó más arriba que en otros partidos pero Alexia y sus compañeras encontraron soluciones tácticas: "Nosotras preferimos que nos vengan a buscar arriba. El estado del campo dificultaba un poco la circulación pero el equipo se adapta como nos adaptamos como cuando nos quedamos con una menos en la Supercopa"

en el vestuario blaugrana se respira preocupación por la lesión de Laia Aleixandri. La capitana Alexia expresaba el sentimiento del equipo: "Hemos hablado con Laia, está preocupada y nosotras también. No te vas contenta por este tipo de lesiones, es una pena, espero y deseo y rezo para que no sea grave". Esperemos que no se cumplan los peores presagios.