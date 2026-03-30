FÚTBOL FEMENINO
Roberto Gómez dicta sentencia con el Real Madrid femenino: "Que Florentino se cargue la sección, es vergonzoso"
El tertuliano criticó duramente la desigualdad de juego entre ambos conjuntos, sobre todo, por el poco fútbol del conjunto blanco
El FC Barcelona se llevó El Clásico, de nuevo, ante el Real Madrid. Las de Pere Romeu mostraron una gran superioridad ante las blancas y dejaron la liga prácticamente encarrilada. Ahora mismo, en la Liga F Moeve, las azulgrana són líderes, a 13 puntos del Madrid y con 18 puntos en juego.
Pero una vez más, no hubo color. La diferencia a nivel de juego fue bastante grande, a pesar de que el resultado no fue tan abundante como el del partido de Champions. El encuentro quedó encarrilado en el tramo inicial de la segunda parte y las de Pau Quesada poco pudieron hacer.
El Madrid, muy lejos del Barça
La realidad es que el conjunto azulgrana sigue apostando más por el femenino que el Real Madrid. A pesar de que los gastos en fichajes son similares, el Barça paga salarios más elevados que el Madrid, atrayendo grandes figuras europeas. Además, disponen de una cantera muy potente, con grandes talentos surgidos de las categorías inferiores, como Clara Serrajordi.
En el ámbito mediático, el periodista Roberto Gómez analizó la situación en el programa La Tribu. Durante su intervención, se mostró muy crítico con el panorama actual, calificando la diferencia entre ambos equipos como perjudicial para la competición.
Gómez afirmó que estos partidos han perdido interés debido a la gran desigualdad, señalando que los resultados terminan siendo “humillantes” y no favorecen el crecimiento del fútbol femenino. Sus declaraciones también incluyeron críticas hacia la gestión del Florentino Pérez, cuestionando el rumbo de la sección femenina del club blanco.
"La actitud de unas y de otras es bochornosa. El Barça va a humillar y Florentino debería cargarse la sección", decía el periodista en Radio Marca, poniendo en duda la actitud de algunas futbolistas.
Además, concluyó con un mensaje a la liga: "No ayuda a la competición", decía.
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