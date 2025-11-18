Roban a la futbolista más viral del momento y envía un mensaje: "La próxima vez que robéis en mi casa, limpiadla"

Alisha Lehmann, futbolista suiza del Como, fue una de las revelaciones de la Eurocopa 2025, pero no por su nivel futbolístico, ya que apenas disputó un total de 9 minutos en toda la competición con Suiza.

La atacante estuvo en boca de todos por su éxito mediático en las redes sociales, donde se ha convertido en una de las futbolistas más seguidas del mundo. La suiza tiene más de 16,2 millones de seguidores en Instagram, superando a Alexia Putellas, con 3,3 millones de seguidores, y a muchas otras celebridades.

Antes de ser mundialmente conocida en internet, Lehmann empezó a ser reconocida por su relación con el futbolista Douglas Luiz. Se separaron en 2021, pero un año después reanudaron su romance. No obstante, tras cuatro años juntos, pusieron punto final a la relación el pasado mes de mayo.

Actualmente, la atacante no atraviesa su mejor momento. Después de marcharse por la puerta de atrás de la Juventus de Turín el pasado mes de agosto, la suiza fichó por el Como en busca de más oportunidades sobre el terreno de juego. Sin embargo, su rendimiento está lejos de lo esperado.

Alisha Lehmann, futbolista de Suiza / Alisha Lehmann IG

No solo está teniendo problemas a nivel futbolístico, sino que ha sufrido un robo en su domicilio. Fue ella misma quien publicó un video, a través de Instagram, de cómo los ladrones habían dejado su casa.

En el vídeo compartido en la red social de Meta, la jugadora del Como denunciaba con humor lo que ha tenido que sufrir: "La próxima vez que robéis en mi casa, por favor, limpiadla".

Además, la futbolista del Como reveló un detalle que muy pocos seguidores conocían, al confesar que es una persona "un poco obsesiva–compulsiva".

Por ahora, la policía italiana sigue con la investigación sobre el robatorio, aunque se desconocen nuevos detalles.