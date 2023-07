La RFEF hace públicas las normas para la Liga F

Los cambios significativos son que habrá un máximo de 5 jugadoras extranjeras y 25 fichas por equipo El VAR finalmente no se implantará la próxima temporada

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha publicado las normas reguladoras y bases de competición de la Primera División Femenina, la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF) desde la temporada pasada, para la campaña 2023-24. Sin haber aún un convenio de coordinación entre la RFEF y LPFF, el Consejo Superior de Deportes ha resuelto los aspectos necesarios para llevar a cabo el normal desarrollo de la competición.

Mientras se llega a un entendimiento entre el ente que preside Luis Rubiales y el que encabeza Beatriz Álvarez Mesa, la RFEF ha hecho públicas unas normas reguladoras con algunas novedades con respecto a la temporada anterior, donde las más destacables son: un máximo cinco jugadoras extranjeras comunitarias, 25 fichas y por ahora, sin VAR.

Los clubes deberán formalizar la inscripción de todos sus equipos en las competiciones oficiales de ámbito estatal mediante la plataforma digital que habilita la RFEF antes del 17 de julio de 2023 a las 14:00 h.

Cada uno de los equipos contarán con 25 licencias de jugadoras y habrá dos periodos para inscribirlas: del 1 de julio de 2023 al 6 de septiembre de 2023 y del 1 de enero de 2024 al 31 de enero del 2024. La gran novedad, tal y como resolvió el CSD antes del inicio de la Liga F la pasada campaña, el número máximo de extranjeras no comunitarias en esta temporada pasa a ser de cinco (en la 2022-23 fe de nueve y esta reducción seguirá hasta tres en la campaña 2024-25).

Además, pese a que el año pasado ya se daba por eheca la implantación del videoarbitraje en esta temporada 2023-24 en la Liga F (se recogía en la disposición decimotercera), finalmente no habrá VAR en la Liga F. La RFEF, cuando sacó a concurso esta tecnología, solicitó que las compañías que presentaran ofertas tuvieran la capacidad de implantarla por si así lo solicitaban una mayoría de los equipos. No obstante, este proceso no ha termiando al estar judicializado por Mediapro y los clubes desestimaron su implantación por el elevado coste que suponía.

De todas maneras, el Comité Técnico de Árbitros sí está formando a las colegiadas y el VAR ya se utilizó por primera vez en una competición española femenina en la última final de la Copa de la Reina.