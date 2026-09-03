La RFEF ficha a ARAG para impulsar el arbitraje femenino

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ARAG han alcanzado un acuerdo de patrocinio por el que la aseguradora se convierte en patrocinador oficial del colectivo arbitral de las competiciones de fútbol femenino. El acuerdo tendrá una duración de dos temporadas y permitirá que las árbitras luzcan el logotipo de ARAG en la espalda de sus camisetas en todos los partidos de Primera División, Primera Federación, la Copa de S.M. la Reina y la Supercopa de España.

Yolanda Parga, responsable del Arbitraje Femenino. / RFEF

La alianza, según explican ambas entidades, nace con el objetivo de impulsar, a través del Comité Técnico de Árbitros, un fútbol que vaya más allá de la competición y contribuya a la transformación social. Igualdad de oportunidades, respeto, integridad, esfuerzo, protección de las personas y compromiso con la sociedad son algunos de los valores que comparten la RFEF y ARAG.

Un documental con seis árbitras

La primera gran iniciativa fruto del acuerdo será la producción del documental 'Cruzar la línea', una pieza audiovisual que mostrará el lado más humano y profesional de seis árbitras del fútbol español. El documental repasará sus historias personales y pondrá el foco en aspectos como el esfuerzo, la preparación, el liderazgo, la capacidad de superación y el compromiso con el juego limpio. Las seis colegiadas son presentadas como referentes para las futuras árbitras de los diferentes comités territoriales.

Imagen del acuerdo entre RFEF y ARAG / RFEF

El objetivo es que sus experiencias sirvan de inspiración a las nuevas generaciones, tanto vinculadas al fútbol como ajenas a este deporte, y contribuyan a trasladar los valores asociados al arbitraje a la sociedad. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, destacó la importancia de las árbitras como representantes de valores como la "preparación, liderazgo, igualdad y capacidad para tomar decisiones con responsabilidad". El dirigente aseguró además que la Federación está "muy satisfecha" de contar con ARAG como aliado para dar visibilidad a esta realidad.

Por su parte, Betina Nickel, CEO de ARAG en España, señaló que la compañía se siente identificada con las árbitras por su trabajo para garantizar "el respeto a las reglas, la igualdad de oportunidades y el juego limpio". "Este proyecto habla de fútbol, pero, sobre todo, habla de personas, de referentes y de los valores que queremos ver reflejados en nuestra sociedad", afirmó. Con este acuerdo, RFEF y ARAG pretenden reforzar el crecimiento del arbitraje femenino y utilizar el fútbol como una herramienta para promover valores y referentes capaces de inspirar a las futuras generaciones.