El renovado FC Badalona Women proyecta su identidad antes de debutar en Lezama

El FC Badalona Women inicia esta semana su andadura en la Liga F 2026/27 con un firme compromiso deportivo e institucional: conectar el fútbol de élite con el alma de su ciudad. Como antesala a su primer desplazamiento oficial para medirse al Athletic Club en Lezama, la plantilla ha participado en la sesión fotográfica oficial en un escenario icónico, el Club Natació Badalona, con la presencia de ocho jugadoras nuevas respecto a la temporada pasada.

Lejos de los posados tradicionales de estudio, la plantilla ha protagonizado una producción lifestyle, fresca y genuina, alineada con la personalidad de la marca ONA (ola en catalán) y la nueva equipación del club, que evoca el impulso y el carácter mediterráneo de la ciudad. El evento escenifica la conexión natural entre el proyecto deportivo y la identidad urbana de Badalona justo antes de afrontar el primer desplazamiento oficial a Bilbao para medirse en Lezama al Athletic Club.

Caras nuevas con Vicky Losada como referente

Este verano el FC Badalona Women se ha reforzado con criterio y ambición para dar un salto de calidad en la competición, articulando su mercado alrededor de talento diferencial y la llegada de referentes de nivel mundial. Bajo la dirección técnica de Marc Ballester, el club afronta una ilusionante temporada tras una pretemporada marcada por la llegada de Vicky Losada, legendaria centrocampista internacional, histórica capitana del FC Barcelona y campeona de la UEFA Women's Champions League Llamada a aportar jerarquía, visión de juego y liderazgo tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, Vicky Losada llega al vestuario badalonés cedida por una temporada procedente del Bristol City Women FC inglés.

Además de Vicky Losada, el FC Badalona Women ha incorporado a siete jugadoras más:

Sheila Guijarro (1996). Delantera procedente del Atlético de Madrid. Delantera centro referente en el panorama nacional, garantiza potencia, olfato goleador y presencia en el área rival.

Delantera procedente del Atlético de Madrid. Delantera centro referente en el panorama nacional, garantiza potencia, olfato goleador y presencia en el área rival. Lauri Requena (1990). Delantera procedente del Granada CF. Polivalencia ofensiva, llegada de segunda línea y experiencia contrastada para dinamizar el ataque badalonés.

Delantera procedente del Granada CF. Polivalencia ofensiva, llegada de segunda línea y experiencia contrastada para dinamizar el ataque badalonés. Mirari Uria (2003) . Delantera procedente de la Real Sociedad. Juventud, movilidad y electricidad para la parcela ofensiva procedente del club txuri-urdin.

. Delantera procedente de la Real Sociedad. Juventud, movilidad y electricidad para la parcela ofensiva procedente del club txuri-urdin. Izarne Sarasola (2002). Defensa procedente del FC Nantes. Solidez, recorrido y contundencia defensiva para el perfil izquierdo tras su paso por el fútbol francés. Continúa su fase de recuperación tras su lesión en la rodilla.

Defensa procedente del FC Nantes. Solidez, recorrido y contundencia defensiva para el perfil izquierdo tras su paso por el fútbol francés. Continúa su fase de recuperación tras su lesión en la rodilla. Lucía Martínez (2001). Centrocampista procedente del Dépor Abanca. Criterio táctico y equilibrio para el pivote defensivo de la medular.

Kalu Chianyere (2005). Centrocampista procedente del Levante UD. Despliegue físico y músculo para reforzar el centro del campo.

Centrocampista procedente del Levante UD. Despliegue físico y músculo para reforzar el centro del campo. Txell Font (2004). Portera procedente del FC Barcelona. Enorme proyección e internacional en categorías inferiores, garantizando máxima competitividad por el puesto bajo los palos.

Mercury 13 y la llegada a Badalona impulsan un proyecto único

Esta nueva etapa del club se consolida bajo la propiedad de Mercury 13, el grupo internacional enfocado en el fútbol femenino profesional, con el objetivo de impulsar al FC Badalona Women como un proyecto de referencia en la Liga F.

Tras una temporada de transición en la que el equipo tuvo que disputar sus partidos como local en el Estadi Municipal de Palamós - Costa Brava debido a los requerimientos de césped natural exigidos por la Liga F, el club afronta ahora el hito de consolidar su presencia definitiva en la ciudad.

Con la instalación del nuevo césped natural, actualmente en curso, y las mejoras previstas en el Estadi Municipal de Badalona la entidad afronta el reto de reforzar su vínculo con la masa social local y hacer de la ciudad una plaza fuerte del fútbol femenino profesional.

Plantilla del FC Badalona Women 2026/27

Porteras: María Valenzuela, Antonia Canales y Txell Font.

Defensas: Berta Pujadas, Cristina Cubedo, Itziar Pinillos, Sonia Majarín, Nerea Carmona e Izarne Sarasola.

Centrocampistas: Vicky Losada, María Llompart, Lucía Martínez, Paula Sánchez y Kalu Chianyere.

Delanteras: Elena Julve, Irina Uribe, Sheila Guijarro, Lauri Requena, Lorena Navarro y Mirari Uria.