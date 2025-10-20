Dos regresos muy esperados en Las Rozas

El pasado viernes Sonia Bermúdez facilitaba su primera convocatoria como seleccionadora nacional y, en una lista marcada por la expectativa de los posibles cambios en una nueva etapa, se consumaron dos regresos muy esperados: Jennifer Hermoso y Mapi León volvían a recibir la llamada de 'La Roja'.

Este lunes, todas las seleccionadas para las semifinales de la UEFA Women's Nations League hacían presencia en la Ciudad del Fútbol de las Rozas para sumarse a la concentración, y entre ellas las dos grandes novedades.

Mapi León con la selección española durante la Eurocopa de 2022 / EFE

Declaraciones de Jenni Hermoso en su vuelta... ¿Con recadito a Tomé?

Bermúdez declaraba tras oficializar la vuelta de Jenni Hermoso que "tuvimos una primera reunión con ella, valoramos su rendimiento, ha marcado 13 goles en 15 partidos, contamos con ella, tiene mucha experiencia y su compromiso es muy grande", mientras que la propia madrileña celebraba en sus redes sociales el regreso a una convocatoria: "Qué ganas de volver a sacarte. Te quiero Jenni", podía leerse en una publicación subida por un familiar de ella de una camiseta de la selección con el dorsal de Hermoso a la espalda que la propia jugadora republicaba en sus redes.

Antes, la exazulgrana compartía en sus 'stories' la convocatoria de la Selección Española Femenina anunciando que para ella "es algo más" y que está "feliz", mientras podía apreciarse en mayúsculas la palabra 'orgullo'.

Para terminar de celebrar su vuelta, la actual delantera de Tigres compartió una foto suya con la elástica española y un mensaje que muchos han interpretado como un recado a Montsé Tomé: "Yup Thats righ" (Sí, eso es correcto).

Sin declaraciones de Mapi León

Quien no se ha pronunciado aún es la central azulgrana, última superviviente hasta esta convocatoria de 'Las 15' que se opusieron a la gestión de la Federación Española con la selección femenina. No obstante, la seleccionadora si explicó como ha sido el proceso para que este regreso pudiera producirse: “Se venía trabajando antes de mi llegada. Era una prioridad poder hablar con todas, con naturalidad. Queremos empezar de cero, es una nueva etapa. Lo importante es que están las dos”, explicaba sobre la vuelta de ambas jugadoras.

Queda por ver si ambas jugadoras serán de la partida en los encuentros de semifinales de Nations League o si, por el contrario, la recuperación de los galones que tenían en el pasado en clave selección será algo más progresiva.